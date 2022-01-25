شمس الأسطورة توثق حفل زفافها من "طليقها" تركي القرني

وثقت الفنانة السعودية الشهيرة بـ“شمس الأسطورة“ حفل زفافها من زوجها السابق تركي القرني، بعد قرارها العودة إليه مجددا.

وحرصت شمس الأسطورة على توثيق تفاصيل حفل الزفاف أوّلا بأول، إذ نشرت في مقطع فيديو حفلا، أقيم على متن يخت ”كروز“، وبدا أنه خاص بها وبتركي، في طقس رومانسي حالم.

وظهرت شمس في حفل الـ“كروز“ بثوب أحمر، حافظت فيه على مظهر العباءة الخليجية، بينما ظهر زوجها تركي ببدلة رسمية، لتحضر فرقة راقصة اتخذت مظهر الملائكة.

ولاحقاً، وثّقت الفنانة السعودية قاعة الزفاف، ولكن على خلاف المعتاد، ارتدت شمس الأسطورة فستان زفاف أسود بدلاً من الأبيض، حيث حضرت ،أيضا، الفرقة الراقصة.

وأكدت شمس الأسطورة حضور عدد من الفنانين لزفافها، من بينهم المغنية اللبنانية ليلى إسكندر.

وعلقت بعد انتهاء الحفل، أنها وتركي ”كانا متوترين كثيرًا قبل الحفل لإخراجه على أفضل ما يكون، وهو ما تم بالفعل“.

وشددت أن جميع مَن حضروا الحفل كانوا من المقربين إلى قلبها، لافتة إلى عدم حضور آخرين أرسلت إليهم دعوة بسبب ظروف خاصة.

وكانت الفنانة السعودية، أعلنت مطلع ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، عودتها لطليقها تركي القرني، بعد ظهورها سابقا في عدة مقاطع فيديو سابقة تطلب منه العودة إليها، وتبدي ندمها على انفصالهما.

وأوضحت أن تركي القرني كان زوجها الأخير، وأن حياتهما معًا كانت جميلة جدّا، إلا أن هناك أشياء كثيرة دخلت في حياتهما ودفعتها للانهيار، متابعة أن ”علاقتهما ستعود مجددا“.

كما ظهرت شمس الأسطورة في فيديوهات سابقة وثقت فيها زيارتها لوالدة طليقها القرني؛ في محاولة لإعادة علاقتهما الزوجية.

واتهمت شمس الأسطورة، صديقة لها، بأنها السبب في طلاقها، إذ أكدت في مقطع فيديو بثته في ”سناب شات“، أن الصديقة ”فتحت باب نار“، وكانت تقذف كلاما مسيئا بينها وبين زوجها، ما أدى إلى خلافات مستمرة بينهما، انتهت بالانفصال.

وأكدت أن طليقها ”هو رجل بمعنى الكلمة“، معترفة أنها ”كانت تسيء له بالكلام بين الناس، في الوقت الذي كان لا يقول عنها إلا كلاما حسنا“.

وقالت إن ”طليقها تركي لم ينقطع عنها، ولم يخرج من حياتها تماما، إذ ما زال يدير مشاريع بينهما، ويقوم بحل جميع مشاكل العمل، وتعتمد عليه كثيرا فيه، كما أنه يمتاز بعلاقة حسنة مع أبنائهما“، معلقة ”مو زوج بس هو موجود“.