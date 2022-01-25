ناصر القصبي يهاجم فيلم "أصحاب ولا أعز"

شن الفنان السعودي المعروف ناصر القصبي هجوما غير مسبوق على فيلم ”أصحاب ولا أعز“ والقائمين عليه، متهما صناعه بتسويقهم للمثلية لكسب الشهرة والتسويق.

وهاجم القصبي منصة ”نتفلكس“، التي يعرض عليها الفيلم، مؤكدا أنها منصة ”فاسدة ومفسدة في تبنيها للمثلية“.

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وألمح إلى أن ”التنازلات تبدأ بخطوة“، دون أن يوضح مقصده فيما إذا كان موجها لكل من شارك في الفيلم، أم لبطلته الفنانة المصرية منى زكي، التي طالتها انتقادات واسعة طوال الأيام الماضية، تزامنا مع اتهامها بنشر ”الفسق والفجور“.

وقال الفنان القصبي في تغريدتين تناول فيهما الفيلم وقضيته، اليوم الثلاثاء، إن ”أصحاب ولا أعز“ هو في الأصل فيلم إيطالي، وتم استنساخه بأكثر من لغة.

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فيلم أصحاب ولا أعز في أصله ايطالي نسخ بأكثر من لغه و في نسخته العربيه أحدث جدلاً،

الفيلم لطيف في حواراته و أخراجه إلا أنه .. ( وله السبق) .. يطرح المثلية في محور لافت وصنّاعه يعرفون ان هذا سيكون مثيراً و مسوقاً ايضاً — ناصر القصبي (@algassabinasser) January 25, 2022

وتابع أن ”النسخة العربية من الفيلم أثارت جدلا واسعا“، مشيرا إلى أن الفيلم ”لطيف في حواراته وإخراجه، إلا أنه يطرح المثلية في محور لافت“، متهما القائمين عليه بمعرفتهم ذلك، واستثماره للإثارة والتسويق.

ووصف منصة ”نتفلكس“ بالفساد لتبنيها المثلية، لافتا إلى أن ”التنازلات تبدأ بخطوة والمواقف المائعة كذلك“، مبينا أن ذلك ”سيصبح نهج الأفلام العربية والخليجية في السنوات القادمة من هذا القرن.

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نيتفلكس فاسده و مفسده في تبنيها للمثليه .

والتنازلات تبدأ بخطوة

والمواقف المايعه سترينا أفلامنا العربيه و الخليجيه بالاربعينات و الخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين و ستتصالح معه أجيالنا القادمه كحق أنساني مشروع

لذا وجب التحصين

فطرتنا البشريه مهدده — ناصر القصبي (@algassabinasser) January 25, 2022

وأكد في تغريدته أن الأفلام العربية والخليجية ستطفح في السنوات القادمة بـ“خلل أخلاقي مشين“ وستتصالح معه الأجيال القادمة، وستعتبره حقا إنسانيا مشروعا، مشددا على ”ضرورة تحصين فطرتنا البشرية المهددة“.

ويأتي هجوم الفنان السعودي ناصر القصبي على فريق عمل فيلم ”أصحاب ولا أعز“، تزامنا مع حملة شرسة تعرض لها بعد ساعات فقط من عرضه، بسبب محتواه الجريء.

كما وُجهت لصناع الفيلم تهم الترويج للمثلية الجنسية، ووصل الأمر لتقدّم البرلماني المصري مصطفى بكري ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الفيلم وصنَّاعه، فيما تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الفيلم وصنَّاعه.

ونالت الفنانة منى زكي النصيب الأكبر من الهجوم، حيث اتهمت بنشرها ”الفسق والفجور“، بسبب أحد المشاهد لها، إذ اعتبر المشاهدون أنها ظهرت بجرأة غير معهودة في مسيرتها الفنية.

ولم تتوقف الانتقادات عند الفنانة المصرية بل تجاوزتها إلى زوجها الفنان أحمد حلمي، الذي تعرض بدوره لهجمة شرسة بسبب المشهد الذي لعبته ”زكي“ في الفيلم.