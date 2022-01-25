وفاة الفنان العراقي فلاح عبود

توفي فجر اليوم الثلاثاء، الفنان العراقي فلاح عبود، داخل أحد مستشفيات بغداد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، عبر حسابها في موقع فيسبوك، الراحل عبود، الذي كان عضوا بالشعبة المسرحية في النقابة.

وكتبت النقابة في تدوينتها ”ببالغ الحزن والأسى.. تنعى نقابة الفنانين العراقيين الفنان فلاح عبود عضو الشعبة المسرحية في النقابة والذي وافته المنية فجر هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

وبحسب النقابة، شارك الفنان الراحل فلاح عبود بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، منها: فيلم المنفذون عام 1987، ومسلسل السلطان والشاه عام 2017.

كما عمل عبود مديرًا للإنتاج في مسلسل رجل فوق الشبهات عام 2000، وانتخب أخيرًا لعضوية الشعبة المسرحية في نقابة الفنانين العراقيين.



من جانبها، أشارت قناة ”الشرقية“ العراقية، عبر حسابها في موقع تويتر، إلى أن فلاح عبود، توفي داخل أحد مستشفيات بغداد، دون أن توضح متى نُقِل للمستشفى وسبب ذلك.

ونعى عدد من الإعلاميين والنشاط العراقيين، الفنان الراحل، عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الإعلامي علي الخالدي ”انتقل إلى رحمة الله الفنان فلاح عبود صاحب القلب الطيب والابتسامة التي لا تفارق وجهه.. سائلين المولى سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

انتقل الى رحمة الله الفنان فلاح عبود صاحب القلب الطيب والابتسامة التي لاتفارق وجهه

سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون#الفاتحة pic.twitter.com/BcBPEamDRB — علي الخالدي – Ali al-Khalidi (@alialkhalede) January 25, 2022

من جانبه، كتب الناشط سليمان الكبيسي، على موقع تويتر ”إلى رحمة الله الفنان القدير.. فلاح عبود الربيعي.. الله يرحمه برحمته الواسعة“.