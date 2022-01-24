هل قصد الفنان محمد الشعيبي بمنشور "تهديد المشاهير" الترويج لعمله الجديد؟

أثار الفنان والمخرج السعودي محمد الشعيبي جدلا؛ بعد أن شن هجوما لاذعا ضد مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، متوعدا في رسالة مبهمة بالكشف عن حقيقتهم عقب اتهامهم بـ ”الكذب وقلة الأدب“.

وقال الشعيبي بمنشور عبر حسابه في ”إنستغرام“، ”قريبا كل التخطيط والمؤامرات بالسوشيال ميديا والمشاهير رح أطلعهم واحد ورا الثاني لأن جد مصخ الموضوع“، مضيفا: ”أشكال ما أدري من وين تطلع وقلة أدب والكل ساكت، عندنا جيل جديد لازم يعرف كل شي، علشان ما ينجرف مع هالفئة، واللي بيزعل خل يزعل“.

وأردف الفنان الذي يحظى بمتابعة 800 ألف شخص عبر حسابه في ”إنستغرام“، منشوره بعبارة ”السوشيال ميديا الكذبة الكبيرة“، متابعا حديثه عبر خاصية ”الستوري“، ”راح يهاجموني الرؤوس العودة وبيسوون حملات كبيرة علي بس أنا مستعد ولا يخوفني شي“.

ولم يكشف الشعيبي عن سبب هذا المنشور أو المشاهير الذين يقصدهم، في حين تفاعل المتابعون مع حديثه الذي أثنى عليه البعض وأكدوا دقته، بينما تساءل بعض المتابعين إن كان يستطيع مواجهتهم ليرد الفنان على التعليقات ويؤكد أنه يستطيع المواجهة ولا يخشى من أحد.

ومن المرجح أن يكون هذا المنشور مرتبطا بالعمل الدرامي الاجتماعي ”جنى تصعد المنصة“ الذي يخوض الشعيبي من خلاله تجربته الإخراجية الأولى، ويدور العمل حول حياة المشاهير، وخبايا عالم مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حرص الشعيبي منذ بداية تصوير العمل على نشر صور ومقاطع فيديو من أجواء التصوير عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.instagram.com/p/CZEwRhOIRBQ/

وسبق أن أكد الشعيبي في لقاء متلفز عن سعادته وتحمسه لإنجاز هذا العمل، الذي قال إنه ”مختلف عن بقية الأعمال الفنية الموجودة على الساحة؛ ويشمل العديد من الاتجاهات الفنية، فهو فكر شبابي يختلف في القصة، ويحمل طابعا اجتماعيا ترفيهيا كوميديا، إضافة إلى أنه عمل استعراضي“.

والعمل المكوَن من 30 حلقة، من تأليف محمد عواد الشمري وإنتاج نايف الراشد، وتمثيل نخبة من الفنانين منهم: شيلاء سبت وعبير أحمد، وحلا نورة ومحمد الوادي، ومشعل الشايع وحمد القطان، وآخرون.

والشعيبي ممثل ومؤلف ومخرج، من مواليد 1985، بدأ التمثيل منذ سنوات الطفولة، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، ومنها مسلسل: (جرح الزمن، ثمن عمري، بقايا الأمس)، وسبق أن تزوج من فتاة بحرينية تُدعى آلاء الثاني، ولم يدم زواجهما الذي أثمر عن طفلتهما نور طويلا حتى وقع الطلاق واندلعت الخلافات بينهما، وتبادلا الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.