نقابة الممثلين المصرية تتقدم ببلاغ ضد يوتيوبر بسبب "أصحاب ولا أعز"

تقدمت نقابة الممثلين المصريين ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر المصري أحمد وجيه، تتهمه فيه بالإساءة للفنانين المصريين ولنقابة الممثلين من خلال قناته على اليوتيوب.

وأصدرت ”الممثلين“ بيانا صحفيا أعلنت خلاله تقديمها ببلاغ للنائب العام ضد أحمد وجيه، في حين أكد شعبان سعيد محامي نقابة الممثلين خلال البيان، بأن أشرف زكي، فوجئ بانتشار فيديو على موقع ”يوتيوب“ من اليوتيوبر المسمى أحمد وجيه، بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير، ويعمل على ترويج الشائعات والإساءة إلى عدد من الفنانين.

ولفت سعيد إلى أن المدعى عليه أساء إلى نقابة المهن التمثيلية، إذ وجه عدة ألفاظ تُعد طعنًا في الأعراض، ومنها جملة ”الوسط الفني لا يوجد فيه ما يُسمى بالاحترام“، و“يخلعون الملابس الداخلية أمام العامة، وكلهم بيفضلوا محترمين إلى أن يرفع المنتج الأجر شوية فنبدأ نخلع حتة حتة“.

وأضاف شعبان سعيد، في البلاغ، المُقدم من أشرف زكي، أن أحمد وجيه، سب عددا من الفنانين بذات الفيديو، ونشر وروج أخبارا كاذبة عنهم، وزعم أن بعض الفنانين يقومون بأمور خادشة ومسيئة لهم ولنقابة المهن التمثيلية، متهمًا إياه بتهمة التشهير وسب وقذف وطعن في الأعراض مما تسبب في أضرار مادية وأدبية جسيمة.

من جهتها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم الإثنين، دعمها وتضامنها الكامل مع صناع فيلم ”أصحاب ولا أعز“ عقب حالة الجدل التي أثارها الفيلم، لاسيما الهجوم العنيف على ممثلي الفيلم وعلى رأسهم المصرية منى زكي.

وتعرّض الفيلم وصنّاعه منذ عرضه، على منصة ”نتفليكس“ للأفلام العربية، مساء الخميس الماضي، لهجوم كبير بسبب محتواه الجريء.

وأكدت نقابة الممثلين في بيان، تضامنها الكامل مع صناع الفيلم ضد الهجوم الذي اعتبرته غير مبرر، مشددة على أن الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه.

وقالت نقابة الممثلين إن ”النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري والنيل منه“.

وأضافت: ”تابعت النقابة نقيبا وأعضاء، بكل دقة، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية منفردة أو ممثلة لأحزابها، وجميعها دارت حول العمل الفني فيلم أصدقاء ولا أعز ، الذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى زكي عضو النقابة“.

وأردفت قائلة: ”نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة على ثوابت أساسية أهمها الحفاظ على حرية الإبداع“.

وأشارت إلى أنها ”لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه“.

وأضافت أنها ”ستقوم بدعم الفنانة منى زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة“.

وأكدت نقابة الممثلين المصريين حرصها على القيم الأصيلة للمجتمع المصري، مشددة على أن ”دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا“.

وشددت النقابة على الدور المحوري لمثل هذه الأعمال الدرامية، حيث يتصدى فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم التي تكشف كثيرا من الظواهر السلبية في المجتمع، وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا“.