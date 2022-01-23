ابنة المخرج الراحل بسام الملا تكشف تفاصيل لقائهما الأخير

كشفت شمس ابنة المخرج السوري الراحل بسام الملا تفاصيل لقائهما الأخير، وما دار بينهما من حديث، ونعته بكلمات مؤثرة.

وكتبت شمس الملا منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستغرام“ جاء فيه: ”يا أول وآخر عشق بالروح، يا حبي الأبدي عم بسأل حالي يا ترى كنت بتعرف أديش بحبك قبل ما تروح؟“.

وتابعت: ”كنت بتعرف أني موجوعة على وجعك وما بيمرق نهار علي بدون ما أدعي الله إنه ياخد من عمري ويعطيك، وياخد من صحتي ويعطيك، بتتذكر لما آخر مرة شوفتك كم مرة قلتلك بحبك؟ كم مرة بوست إيديك؟ كأنه كنت حاسة هي آخر مرة بشوفك فيها“.

واختتمت ابنة المخرج الراحل منشورها قائلة: ”بس اليوم حاسة إنه ما بيكفي، إنه ما شبعت، إنه لو قد ما قلتلي حلي عني ما بدي حل عنك، طيب كيف برجع بالزمن لورا هلأ كيف؟ ما في شي عم يبرد قلبي يا بابا، خسارتي كبيرة كتير وما بتتعوض، رحت وتركت مكانك فراغ ما حدا بالعالم بيملي“.

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين أمس السبت، عن وفاة المخرج السوري بسام الملا، عن عمر يناهز 65 عاما.

وقالت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين تماضر غانم لوكالة ”فرانس برس“ إن الملا توفي في مدينة زحلة بمنطقة البقاع شرق لبنان، بشكل طبيعي، وكان يُعاني من مرض السكري.

ومع خبر الوفاة، توالت النعوات من قبل فنانين سوريين وعرب، إذ نعاه الفنان قصي خولي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كاتبا: ”وداعا الأستاذ بسام الملا، إنا لله وإنا إليه راجعون بسام الملا في ذمة الله“.

وكتب الفنان السوري عباس النوري، الذي رافقه طوال أجزاء ”باب الحارة“، رسالة مؤثرة في نعيه، معبرا فيها عن صدمته من خبر الوفاة، فيما اعتبر أنه كان ”رائد الأعمال الشامية“.

وينتمي بسام الملا لعائلة فنية عريقة، فوالده الممثل أدهم الملا وأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولداه أدهم وشمس الملا، اللذان شاركا كممثلين كذلك في مسلسل ”باب الحارة“.

وحاز بسام الملا شهرة عربية واسعة مع ترك بصمته في مسلسلات البيئة الشامية وإخراجه السلسلة الشامية ”باب الحارة“، ومسلسلي ”ليالي الصالحية“ و ”أيام شامية“ وغيرها.