صحيفة: الأمير تشارلز أجرى اتصالات "سرية" مع ابنه "هاري" لتنقية الأجواء

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن ولي العهد الأمير تشارلز أجرى ”محادثات سرية“ مع ابنه الأمير هاري تهدف إلى حل الخلافات بين أفراد العائلة المالكة قبل الاحتفالات المقبلة باليوبيل البلاتيني لتولي الملكة إليزابيث الثانية العرش.

ونقلت صحيفة ”صن“ عن مصادر قريبة من القصر الملكي، أن العلاقة بين تشارلز وهاري ”أصبحت أفضل بكثير“ بعد سلسلة من محادثات الفيديو ”الودية“ بين الاثنين.

وقالت الصحيفة: ”يمكن أن يمهد ذلك الطريق للأمير هاري لزيارة المملكة المتحدة للمشاركة بالاحتفالات بمناسبة مرور 70 عامًا على تولي جدته العرش“.

وأضافت نقلا عن مصدر: ”كان هناك ذوبان الجليد في العلاقات بين هاري وتشارلز، إنهما يرتبطان بعلاقات أفضل بكثير الآن بعد تلك السلسلة من المكالمات الودية، والحقيقة أن هناك شعورا الآن بأن هاري يعود أكثر إلى الحظيرة ويريد أن يكون أقرب إلى عائلته“.

ولفتت ”صن“ إلى أن تلك التطورات جاءت بعد أن أثار هاري (37 عامًا)، مخاوف بشأن سلامة عائلته إذا كان سيزور المملكة المتحدة بعد قرار وزارة الداخلية وقف تخصيص حماية أمنية خاصة له، إثر اعتزاله الحياة الملكية والرحيل للولايات المتحدة.

وأشارت إلى العديد من الأحداث المقبلة تشكل فرصة لقيام هاري بزيارة بريطانيا بما فيها تدشين نصب تذكاري لجده الراحل الأمير فيليب في الربيع المقبل واليوبيل واحتفلات العرش لجدته والتي ستقام رسميا في حزيران (يونيو).

وعاد الأمير هاري إلى بريطانيا مرتين العام الماضي، للمشاركة في جنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث وحفل تدشين تمثال والدته الراحلة الأميرة ديانا.

وعلى الرغم من لقاء والده وشقيقه الأكبر الأمير وليام الثاني في خط العرش البريطاني، إلا أن التقارير الصحفية البريطانية أكدت أن الخلافات لا تزال قائمة بين هاري والعائلة.

وأثار هاري وزوجته الأمريكية ميجان ماركل صدمة في الأوساط الإعلامية في العالم أوائل عام 2020 عندما قررا التخلي عن الحياة الملكية والرحيل للإقامة الدائمة في كاليفورنيا، حيث اشتريا منزلا بقيمة 14.6 مليون دولار للإقامة فيه مع ابنهما ”ارشي“ وابنتهما ”ليليبيت“ التي ولدت في الولايات المتحدة.