الكشف عن تطورات جديدة في قضية الفنان رشوان توفيق وابنته

كشف المستشار مجدي مهران محامي الفنان المصري رشوان توفيق تفاصيل جديدة في الدعوى المقامة من قبل ابنة الفنان، والتي تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، والتي تم حفظها أمس السبت للحكم في جلسة 25 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال مهران في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ إنه ”بخصوص جلسة أمس (السبت) والمتعلقة بطلب الحكم بإلغاء التوكيلات الصادرة من المدعية آية رشوان توفيق ضد والدها، والقضية بها دعوى مقابلة قدمتها كوكيل عن الفنان نطالب فيها بإلزام المدعية برد شهادات الاستثمار إلى حالها السابق، بحيث يستمر توفيق بصرف العائد الشهري الخاص بهذه الأموال (التي هي ملكه أصلا) المتعلقة بشهادات الاستثمار“.

وأضاف محامي رشوان توفيق: ”اختصمنا البنك (بنك مصر) ليصدر الحكم في مواجهته، والذي تم إصدار الشهادات لديه، وكان قد سبق للمحكمة أن أمرت البنك بتقديم بيان عن حالة من يقوم بصرف الأرباح، وقد امتنع البنك دون سند من المنطق أو القانون“.

وأشار مجدي مهران إلى تقديمه إقرارا سابقا للمدعية ينص على حق والدها بتلك العائدات.

وتابع مهران: ”حضر أمس (السبت) الدفاع عن المدعية، ولم يطعن بالتزوير، لكنه أنكر وطالب ببطلان هذا الإقرار، لتقرر المحكمة حجز الدعوى لجلسة 25 يناير/ كانون الثاني الجاري“.

وأعرب محامي رشوان توفيق عن اطمئنانه من القرار الذي سيصدر بعد غد، حيث قال: ”توقعاتنا وفقا لقواعد القانون أن الدعوى الأصلية المقامة من آية رشوان توفيق يتم رفضها، والدعوى الفرعية التي قدمناها نأمل أن يتم قبولها“.

وكان توفيق، الذي قدم أعمالاً شهيرة للسينما والتلفزيون، قد كشف عن أزمته مع ابنته خلال الأشهر الماضية في لقاء متلفز، قال فيه إنه يعيش حالياً مأساة كبرى لا تقل في تأثيرها عن وفاة ابنه الوحيد توفيق، بعدما رفع زوج ابنته وحفيده قضايا ضده، بعد التأثير على ابنته الصغرى لتصل الأمور إلى ما لم يكن يرغب به، على حد تعبيره.

وأكد الفنان رشوان توفيق أنه عاش حياته كلها لابنه الراحل توفيق وابنتيه هبة وآية ولزوجته الراحلة، قائلاً: ”عشت حياتي كلها علشانهم وكنت أسلم كل ما أتحصل عليه من أموال لزوجتي الراحلة وهي اللي كانت تمنحني المصروف، وشالتني في حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمي سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضي، وقدمت لأبنائي كل شيء“.