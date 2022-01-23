من داخل المستشفى.. بدرية أحمد تكشف تفاصيل مرضها

تعرضت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد لوعكة صحية شديدة، دخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث تعاني من سعال شديد وصعوبة بالتنفس.

ونشرت الفنانة الإماراتية فيديو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله على سرير المرض داخل المستشفى، وتخضع لجلسة تنفس صناعي، وبدا عليها الإعياء الشديد، وصعوبة التنفس، ونفت بدرية أحمد إصابتها بكورونا.

وكشفت الفنانة الإماراتية خلال الفيديو تفاصيل المرض الذي تعاني منه، حيث قالت: ”أعاني من بكتيريا على الرئة نتيجة لإصابتي بعدوى بكتيرية، وأنا مش مصابة بفيروس كورونا، والعدوى سببت ضررا في الجانب الأيسر من الرئة“.

وأضافت: ”حالتي خطرة ولا أدري طريقة علاج هذا المرض حتى الآن، وخوفي من المرض سببلي ألما نفسيا قبل الألم الجسدي الكبير الذي أتعرض له، أرجوكم ادعوا لي“.

وتداولت الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير الفيديو الذي ظهرت به بدرية أحمد على نطاق واسع، مطالبين الجمهور بالدعاء لها.

وكانت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد قد شنت مؤخرا هجومًا حادًا على الفاشينيستات، واصفة إياهن بـ“الكذابات والمنافقات“، مشيرة إلى أنها أصيبت باكتئاب بسببهن خلال الفترة الماضية.

وقالت بدرية أحمد عبر حسابها على ”سناب شات“ في يونيو/ حزيران الماضي: ”طول عمري أنتظر طرزان يجي ينقذني من هاد الناس.. وطرزان مات حتى حريمته ماتت هاي اللي كنت أتابعها.. بس أنا في شيء زاد عن حده، شوية نلاقي خرجت لنا مشهورة تقول هاي اتطلقت.. وهاي انفصلت“.

وأضافت: ”شو خصنا إحنا.. وتقولك النفقة والأولاد وزوجي.. برضه شو خصنا إحنا وبعدها ترجع لزوجها.. والثانية تقول كل البنات نفسهن يسوون نفس أردافي وأنا قدوة البنات حاجة تجيب اكتئاب.. والثالثة تقول أنا عمري ما سويت عملية تجميل سوى أسناني.. كذابة وكذابة.. يروحوا يشوفوا صورك قبل كلكم مسويين“.

وأكملت: ”كل الفاشينيستات يكذبن وينافقن ويضحكن على متابعينهن، ترى الواحدة تقول أنا وجهي بعد المكياج وحاطة فلتر، أنتم هتروحوا النار من كذبكم.. والاكتئاب جالي من كذبكم.. كل واحدة فيكم تقول والله ما سويت شيء.. روحوا هاتوا صوركم اللي بخشم كبير واللي كان معووج.. كلكم جبتولي اكتئاب“.

يذكر أن الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، سبق وردت على المزاعم التي أُثيرت بشأن منعها من دخول دولة الكويت، وذلك في أعقاب استقرارها في دولة الإمارات، موضحة أن ما يُثار بهذا الشأن ما هو إلا شائعات.

وقالت إن أولادها هم السبب وراء عودتها للإقامة في الإمارات، مضيفة: ”رجعت لديرتي وعيالي، لازم يكون ولاؤهم أولا وأخيرا لدولة الإمارات“.