الفنانة البحرينية أبرار سبت تخطف الأنظار في حفل زفافها

شاركت الفنانة البحرينية شيماء سبت أجواء حفل زفاف شقيقتها الصغرى أبرار، الذي أقيم مساء السبت، عقب عام ونصف العام من عقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني.

ووثقت الفنانة البحرينية شيماء تفاصيل يوم زفاف شقيقتها أبرار التي ظهرت بفستان زفاف أبيض مع طرحة طويلة وضعتها فوق شعرها الذي اعتمدت تسريحة منسدلة له.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها الفنانة شيماء عبر حسابها في ”سناب شات“ كل تحضيرات الحفل من ضيافة وتجهيز لمكان إقامة الحفل والذي طغى عليه اللون الأبيض من المقاعد والورود المنتشرة في كل مكان بشكل لافت.

وظهرت شيماء وشقيقتاها شيلاء وشذى، ووالدتهن فاطمة، خلال حفل الزفاف، بأثواب وتسريحات شعر لافتة، كما شارك كلٌّ من شيماء وشيلاء الفرقة الموسيقية التي أحيت الحفل بالغناء والرقص التراثي.

وتناقل ،أيضا، ناشطون على مواقع التواصل، صورا ومقاطع فيديو من حفل الزفاف.

وشهد حفل الزفاف حضور العديد من الفنانات، ومنهن: أميرة محمد، وشيخة زويد، وفاطمة عبد الرحيم، وغيرهن.

واختلطت مشاعر الفرح مع الدموع أثناء حفل الزفاف، حيث ظهرت الفنانة شيماء باكية أثناء عناقها لشقيقتها العروس أصغر بنات عائلة سبت.

وأظهرت بعض الصور زوج أبرار مرتديا الزي البحريني التقليدي دون الكشف عن ملامح وجهه.

وأقيم يوم الخميس الماضي حفل ”جلوة“ أبرار، وهو حفل تراثي يسبق حفل الزفاف، يعتبر من أبرز عادات وتقاليد الزواج في البحرين ودول الخليج، وله طقوس معينة، وكان سابقا يقام في المنازل، وترتدي العروس خلال هذه الليلة ملابس خاصة زاهية الألوان.

لكن الآن، باتت بعض العوائل تقيم هذا الحفل في صالات خاصة، كما اختلف لباس العروس في الوقت الحاضر عن الماضي، وأصبح لكل عروس لباس خاص بها.

وحرصت شقيقات أبرار على توثيق حفل ”الجلوة“ ومشاركة تفاصيله مع متابعي حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت أبرار سبت، في تموز/ يوليو 2020، عقد قرانها في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء؛ بسبب الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

ولم تكشف أبرار عن هوية عريسها، في حين أكدت تقارير إخبارية آنذاك أنه لاعب كرة قدم في دولة البحرين ويدعى محمد الطيب العلوي، لا سيما أنه نشر صورا تؤكد عقد قرانه بالتزامن مع إعلان أبرار عقد قرانها.

وأبرار سبت، ممثلة ومطربة شابة من أسرة فنية، شاركت في العديد من الأعمال في التلفزيون، ومنها مسلسلات ”بنات الثانوية، السلطانة، آخر المطاف، باب الريح، ومارغريت“، إضافة إلى مشاركتها في بعض الأعمال المسرحية.