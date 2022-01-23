من أمام الكعبة.. الإعلامية المصرية بسمة وهبة تعلن رغبتها في "التقاعد والتفرغ للعبادة"

أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، خلال تأديتها مناسك العمرة عقب تعافيها من كوفيد- 19، عن رغبتها في ”التقاعد والتفرغ للعبادة“.

ونشرت وهبة في الساعات الأولى من صباح الأحد، عبر حسابها الشخصي بموقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو من أمام الكعبة، وعلقت عليه بالقول ”استخيرك يا ربي ببيتك في التقاعد والتفرغ للعبادة ولقاء الأحبة والاهتمام بالصحة آن الأوان أم لم يأن يا الله“.

يأتي ذلك عقب 5 ساعات فقط من إعلانها في منشور مماثل عبر حسابها في ”إنستغرام“ عن تعافيها من إصابتها بمتحور أوميكرون، قالت فيه ”الحمد لله الذي عافاني من دون حول لي ولا قوة وقدر لي زيارة بيتك وشكرك يا الله“.

ونشرت وهبة في الـ14 من يناير الجاري، خلال خضوعها للعزل المنزلي، منشورا عبرت فيه عن استيائها من الشائعات التي تكتب عنها إن حالتها الصحية تدهورت بعد إصابتها بمتحور أوميكرون.

ونشرت حينذاك عبر حسابها على ”إنستغرام“، صورة لخبر شائعة مكتوب فيه إنها نقلت إلى المستشفى، لكنها أكدت فيه أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ووجهت رسالة لمروجي الشائعات قائلة ”بترجاكم بلاش إشاعات لأن الوقت ده الواحد بيبقى محتاج كلمة تشجعه مش إشاعة تزعله وبلاش عناوين بتلميحات سلبية بلاش تحطمونا وتستغلونا من أجل اللايك والشير“.

يشار إلى أن وهبة، تعرضت في الـ24 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لأزمة صحية إثر عارض صحي في أثناء تقديمها حلقة من برنامجها ”90 دقيقة“ على الهواء مباشرة.

ووهبة إعلامية مصرية من مواليد محافظة الإسكندرية 1972، بدأت مشوارها الإعلامي في قناة ”اقرأ“، ثم اختفت لتعود بعد سنوات للشاشة من جديد لكن دون حجاب، وقدمت العديد من البرامج على الفضائيات المصرية كان أبرزها البرنامج الرمضاني ”شيخ الحارة“ الذي قدمته على قناة ”القاهرة والناس“ قبل نحو عامين.