موسيقار مصري يفند ادعاءات حمو بيكا بتدريبه على الغناء

كذب الموسيقار المصري الدكتور محمد عبد الستار ادعاءات مغني المهرجانات المصري حمو بيكا الذي قال فيها إنه يخوض تدريبات موسيقية حاليا على يد عبد الستار استعدادا لاختبارات نقابة الموسيقيين، مشيرا إلى أن الفيديو الذي نشره بيكا قديم، تم تصويره بدون علمه من أجل ”الشو“.

وكان حمو بيكا قد نشر فيديو يظهر خلاله وهو يتدرب على الغناء على يد الموسيقار محمد عبد الستار، حيث يظهر بيكا هو يغني أمام عبد الستار، الذي كان يعزف على آلة البيانو، وعلق عليها: ”أثناء تدريبي مع الدكتور محمد عبد الستار.. يامسهل، تدريبات لدخول النقابة.. ادعولي“.

وكتب عبد السار منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ قال فيه: ”مساء الخير على الكل، ردا على أصدقائي الصحفيين والإعلاميين المحترمين علشان ننهي الموضوع ده تماما، حمو بيكا هو شخص بيأدى نوع من المزيكا، أنا لا اؤمن بيه، ولا بسمعه ولكن هو موجود ومنتشر ومش محتاجة أي إنكار مني أو من غيري“.

وتابع: ”رقم اتنين بكل بساطة النقابة عملت دورها قدام الإعلام، وهو أنهم يظهروا الحقيقة إنهم مش بيحاربوا حد من غير مبرر، وحبوا يساعدوهم أو يمدوا لهم أيديهم بمعنى أصح، ونظرا للثقة الكبيرة الحمدلله من أعضاء النقابة فيا وفي تاريخي فى تدريب الاصوات لأسماء كبيرة جدا دربتها طول حياتي، ومش هذكر حد منهم احتراما لخصوصيتهم ، تم ترشيحي إني أدربه عشان يقدر يؤدي في الإمتحان“.

وأضاف: ”اللى حصل بكل بساطة إننا اتقابلنا مرتين ومن خلالهم قدرت أحدد هل هو يملك الموهبة الكافية تخليه يؤدي في الامتحان ولا لا، وبعد المرتين اللى ممكن يكونوا بقالهم سنة تقريبا واللى اتخذت فيهم الصور من غير علمي، وبالمناسبة محصلش أي مقابلة تاني نظرا لعدم اهتمامه من الأصل إنه يطور من نفسه أكتر أو يحاول يكون أحسن، هو بس بيحاول يكسب تعاطف ويعمل استعراض إنه بيحاول، وده مش حقيقى أبدا، وده كل الوضع بالتفصيل الدقيق“.

واستكمل: ”وبكده فعلا مفيش اي كلام تانى ممكن يكون عندي أو معلومات أكثر في الموضوع ده للأخوة الصحفيين المحترمين اللى بشكرهم على اهتمامهم اللى برضو كنت أتمنى يكون مساوى للدعم اللي يقدم على مدار سنين مني ومن زمايلي المحترمين إن إحنا نقدم أصوات محترمة وتستاهل، ونكون سبب في رفع الذوق العام، ولسه أتمنى ده يحصل“.

واختتم عبد الستار منشوره قائلا: ”نقطتي الأهم ردا على أصدقائى الغاليين وأولادي وبناتي الطلاب المحترمين، التعليم وإن الواحد يطور نفسه مش حكر على حد وحد لا، الكل يستاهل فرصة يبقى أحسن لو هو عايز، لما أنا أرفض أعلم حد ناقصه حاجة أو حتى حاجات كتير وهو أساسا المجتمع عمله نجم مش أنا و ده أمر واقع، يبقى أنا بساعده بأيدي يفضل من سيء لأسوأ و كده ابقى مش بعمل شغلي ودورى اللى مفروض عليا وبحب أعمله“.

جدير بالذكر أن حمو بيكا تم وقفه عن الغناء مع 18 من مطربي المهرجانات بقرار رسمي من نقابة الموسيقيين، وأتاحت لهم الفرصة للتدريب على الغناء والتقديم في اختبارات القيد بنقابة الموسيقيين، وفي حالة اجتيازهم الاختبارات يمكنهم ممارسة الغناء.