بعد انتقادات حادة للفيلم.. أزمة "أصحاب ولا أعز" تصل إلى البرلمان المصري

شهدت أزمة فيلم ”أصحاب ولا أعز“، الذي أثار جدلا في مصر، منذ عرضه، على منصة نتفليكس للأفلام العربية؛ على خلفية محتواه الجريء، تطورات لافتة، اليوم السبت، بعد تقدم البرلماني المصري مصطفى بكري، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، ضد صناع الفيلم، لاتخاذ إجراءات ضده.

وخلال الساعات الماضية، تعرض الفيلم المأخوذة أحداثه من الفيلم الإيطالي الشهير ”Perfect Stranger“ لانتقادات واسعة، بعد تناوله قضية المثلية الجنسية“ والخيانة الزوجية، والتي اعتبرها منتقدوه أنها لا تتناسب مع العادات والتقاليد الشرقية، فيما تعرض أبطاله وخاصة المصرية منى زكي لهجوم كبير.

في المقابل، اعتبر آخرون أن الفيلم لا يروج نهائيا للمثلية سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

واعتبر البرلماني المصري بكري، أن الفيلم تناول موضوعات تخالف تقاليد المجتمع المصري، قائلا في البيان الذي قدمه لرئيس مجلس النواب، إن ”الفيلم يدعو إلى المثلية الجنسية بشكل واضح وصريح“، ومن بين أبطال الفيلم الفنانة منى زكى والفنان إياد نصار وعادل كرم وغيرهم.

وطالب باتخاذ الإجراءات المتبعة لمواجهته؛ ”نظرا لخطورته“، بحسب قوله.

وحول مضمون الفيلم والاتهامات التي وجهت له من قبل منتقديه بترويجه للمثلية الجنسية، علق الناقد الفني المصري طارق الشناوي، قائلا إن ”الفيلم لا يمرر قضية المثلية ولم يحتو على أي جملة حوار سواء مباشرة أو غير مباشرة تروج لها“.

واعتبر أن جزءا كبيرا من منتقدي الفيلم لم يشاهده ولكن جاء الانتقاد تأثرا بحالة الجدل المثارة حوله.

وأضاف الشناوي لـ“إرم نيوز“، أن ”اعتبار ألفاظ ومفردات الحوار في الفيلم غير ملائمة، غير صحيح،فهناك بعض الكلمات التي يختلف معناها في بلد عن الآخر حسب اللهجة التي يتحدث بها شعبها، وهو ما يشهده الفيلم؛ لأن جميع مفردات الحوار به لبنانية، فضلا عن أن أبطاله لبنانيون عدا المصرية الوحيدة ضمن أبطاله منى زكي“.

وعن دور وزارة الثقافة المصرية في اتخاذ إجراء ضد الفيلم كما جاء في بيان البرلماني مصطفى بكري، قال الناقد طارق الشناوي، إن وزارة الثقافة أو الرقابة على المصنفات الفنية في مصر ليس لهم وصاية على ما تعرضه منصة ”نيتفلكس“؛ لأن المنصة لا علاقة لها بالدولة المصرية.

وعن الهجوم الذي تعرضت له الفنانة منى زكي، رأى الشناوي، أن اعتبار مشاركة منى زكي سقطة أمر غير منطقي، مشيرا إلى أنه لا يمكن محاسبة الفنان على ما يقدمه في أي عمل فني.

وتدور أحداث فيلم أصحاب ولا أعز، حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة، إلى وابل من الفضائح والأسرار المكشوفة، التي لم يكن يعرفها أحد.

والفيلم من بطولة منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي وعادل كرم وجورج خباز.