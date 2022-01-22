مخرج أشهر أعمال البيئة الشامية.. من هو الراحل بسام الملا؟

غيّب الموت، صباح اليوم السبت، المخرج السوري بسام الملا، أحد أبرز مخرجي الأعمال الدرامية السورية، والذي ارتبط اسمه بأعمال البيئة الشامية التي أخرج أشهر أعمالها خلال مسيرته الفنية.

وساهمت الأعمال التي أخرجها الراحل الملا، في إكساب الراحل شهرة واسعة تخطت حدود بلاده إلى العالم العربي.

ووُلد ”الملا“، وهو نجل الفنان الراحل أدهم الملا، في شباط/ فبراير من العام 1956، ودرس الإخراج في معهد الفنون، ليبدأ مسيرته في عالم الإخراج منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وعمل ”الملا“ في بدايات حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال مع مخرجين بارزين في تلك الفترة، كما أخرج في بداية حياته المهنية العديد من البرامج المنوعة، ومنها: ”القنال 7“ العام 1984، وبرنامج ”الليل والنجوم“ العام 1986.

إضافة إلى هذه البرامج، فقد كانت للملا برامج أخرى خارج سوريا، ومنها: برنامج ”بساط الريح“ في دبي والذي أخرجه، العام 1993، وبرنامج ”داوود في هوليود“ في الكويت، العام 1998.

كما أخرج ”الملا“ العديد من البرامج الثقافية التراثية، ومنها: (بوابة الريح، ديوان العرب).

وبرز اسم ”الملا“ في إخراج الأعمال الدرامية، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث أخرج أعمالًا بارزة ما زال بعضها يعرض على شاشات عربية حتى اليوم.

وكان أول أعماله الدرامية مسلسل ”كان ياما كان“ في جزئه الأول، وهو عمل درامي مخصص للأطفال، والذي شاركت فيه نخبة من النجوم في سوريا، ومنهم: الفنانة سامية الجزائري، ونادين خوري، ورضوان عقيلي، وآخرون.

وتوالت أعمال ”الملا“ الإخراجية منذ ذلك الحين، ومنها: مسلسل ”الخشخاش“، و“العبابيد“، إضافة إلى أعمال البيئة الشامية التي امتاز بها وترك فيها بصمة من أول عمل له بمسلسل ”أيام شامية“، العام 1992، الذي شارك فيه العديد من الفنانين، منهم: الراحل رفيق سبيعي، وعدنان بركات، وعباس النوري، وبسام كوسا، وهالة، شوكت، وآخرون.

وواصل ”الملا“ إخراج الأعمال الشامية التي حظيت بجماهيرية واسعة، ومنها: مسلسل ”الخوالي“، العام 2000، ومسلسل ”ليالي الصالحية“، العام 2004، إضافة إلى الجزء الأول من مسلسل ”سوق الحرير“ العام 2020، وشارك فيه: سلوم حداد، وبسام كوسا، وكاريس بشار، وقمر خلف، وآخرون.

ولعل أبرز أعماله في دراما البيئة الشامية، سلسلة ”باب الحارة“ التي أخرج الأجزاء الخمسة الأولى منها، ثم أصبح مشرفًا عامًا على المسلسل الذي حقق نسب مشاهدة عالية في العالم العربي.

وسبق أن واجهت أعمال ”الملا“ في البيئة الشامية انتقادات بسبب الصورة التي أظهر خلالها المرأة بأعماله والتي وصفها البعض بالصورة ”السلبية“، فضلًا عن انتقادات واجهها مسلسل ”باب الحارة“ بسبب التغيير والتعديل على شخصيات رئيسة في العمل.

وحاز ”الملا“ خلال مسيرته الطويلة على العديد من الجوائز، منها: ”الجائزة الذهبية“ في مهرجان القاهرة عن مسلسلي ”أيام شامية“ و“العبابيد“، وجائزة أحسن إخراج عن الجزء الأول من مسلسل ”باب الحارة“ في مهرجان التلفزيون العربي في تونس، العام (2007).