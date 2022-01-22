الفنان الإماراتي محمد المازم يفجع بوفاة والده

أعلن الفنان الإماراتي محمد المازم، اليوم السبت، عن وفاة والده عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“.

ونعى الفنان ”المازم“ والده، عبر خاصية ”إستوري“، إذ كتب: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي في ذمة الله“.

بدوره، نعى الفنان الإماراتي أحمد عبدالرازق، والد المازم، عبر حسابه على ”إنستغرام“: ”أتقدم بخالص العزاء، وصادق المواساة، للأخ والصديق الفنان محمد المازم بوفاة والده -رحمه الله- ‏سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان..‏“إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وكتب عادل بن سيفان عبر حسابه على ”تويتر“: ”الأخ الغالي الفنان الكبير محمد المازم، نيابة عن كل إداريي وممثلي مسرح دبي الوطني نعزيك والأسرة بوفاة الوالد، الله يرحمه، ويغفر له، ويجعل مثواه الجنة“.

يذكر أن الفنان الإماراتي محمد المازم، ابتعد عن الغناء منذ عدة سنوات، ليتجه بعدها للأناشيد.

وانطلقت مسيرة ”المازم“ الفنية، العام 1983، مع فرقة موسيقية، أنشأها مع أصدقائه، وكان المطرب فيها، وعازف الـ“درامز“.

وفي العام 1986، تخلى عن الفرقة، ليصبح مطربًا، وساعده الموسيقار عيد الفرج، وفي العام 1987، اختاره الفنان إبراهيم جمعة ليغني النشيد العربي السابع للمكفوفين، وبعدها بدأ يغني أغاني خاصة به.

وتعاون مع الكثير من الملحنين والشعراء العرب والخليجيين، منهم: علي الخوار، وسعيد بن عديل، وسالمين المنصور، لكن معظم أغانيه كانت من تلحينه، كما تعاون مع عدة شاعرات، منهن: الشاعرة ”هتان“ من السعودية، والشاعرة ”ونة“ من الإمارات.

لكن انطلاقة ”المازم“ الفعليه كانت، في العام 1989، حين قدَّم ألبوما وطنيًا اجتماعيًا هو ”حبيب الغير قلبي متيم“، ثم اتجه لتقديم الأغاني العاطفية، حيث قدم 15 ألبومًا عاطفيًا على مدى 16 عامًا، حققت له شهرة عربية واسعة، إضافة لمجموعة أغانٍ مصورة خليجيًا وعربيًا، ويعد أول مغنٍ عربي صور أعماله في الهند وتركيا.

وكان الفنان الإماراتي يعمل موظفًا في إحدى الدوائر الحكومية، إلا أنه تخلى عن الوظيفة في سبيل تحقيق حلمه في الغناء.

لكنه لم يلبث، في العام 2007، أن أعلن اعتزاله الغناء، وتوجه للأناشيد، والأعمال الفنية الهادفة، إذ صرح في حينها: ”واقع الأغنية العربية صار متدنيًا جدًا، والأغاني العاطفية لا تفيد أحدًا، وعقب إصدار كل ألبوم، أو تصوير أي كليب، كنت أجلس مع نفسي جلسة مصارحة، وفي النهاية اكتشفت أنني لا أقدم شيئًا مفيدًا، وأنني مسؤول أمام الله، وسأُحاسب على كل أعمالي“.