بحاجة لعملية "صعبة وخطيرة".. اليوتيوبر السعودي "بندريتا" يطلب الدعاء له

أعلن صانع المحتوى واليوتيوبر السعودي بندر مدخلي، الشهير بـ“بندريتا“، عن حاجته لإجراء عملية جراحية وصفها بـ“الصعبة والخطيرة“، طالبا من جمهوره الدعاء له.

وأوضح في تغريدات نشرها على حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، أنه يعاني من التهاب في الحبال الصوتية، وبعد علاج لمدة شهر لم يحصل على أي نتيجة.

وأضاف أن ”الطبيب نصحه بإجراء عملية جراحية، إلا أن العملية صعبة وخطيرة“.

ولفت في تغريدته إلى أن ”الحل الوحيد لعلاج مشكلته الصحية يكمن في إجراء عملية تكميم معدة، إذ إن العملية الجراحية ستصبح ممكنة بعد أن يصبح نحيفا“.

وطلب اليوتيوبر ”بندريتا“ من متابعيه ”الدعاء له“، مشددا على أنه ”مضطر لذلك في سبيل استعادة صحته“، في تلميح منه ربما إلى اضطراره للتوقف عن النشر في قناته على يوتيوب.

وكتب بندريتا: ”زي ما قلت لكم قبل عن مشكلة في حلقي وسبب القطعة والصراحة المشكلة هي انو عندي التهاب في الاحبال الصوتية اخذت علاج لمدة شهر ولكن للأسف ما فادني والدكتور يقول لازم عملية والعملية صعبة وخطيرة“.

وأضاف: ”الحل الوحيد انو ينزل وزني ولما اصير نحيف اقدر اسويها ف انا مضطر اني اسوي عملية تكميم“.

وتابع: ”احتاج بس دعواتكم وان هذي الفترة تعدي على خير .. ادري كثير ممكن يتضايقون بس هذي صحتي والصحة اهم من كل شي، اكيد شكلي راح يتغير وانحف بس قلبي كبير واحبكم كلكم“.

(2)

احتاج بس دعواتكم وان هذي الفترة تعدي على خير .. ادري كثير ممكن يتضايقون بس هذي صحتي والصحة اهم من كل شي ، اكيد شكلي راح يتغير وانحف بس قلبي كبير واحبكم كلكم — BanderitaX (@BanderitaX) January 21, 2022

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، كان ”بندريتا“ قد وعد متابعيه بتقديمه محتوى أفضل وأجمل في عام 2022، حيث كانت آخر تغريداته للعام الماضي: ”سنة 2021 كانت سنة جميلة معاكم وبإذن الله نشوفكم بعد شهر ونرجع بمحتوى اجمل وافضل .. الله يوفقكم في حياتكم ويحقق امنياتكم“.

ولم ينشر اليوتيوبر السعودي أي حلقات جديدة على قناته مع حلول العام الجديد، وذلك مع معاناته الصحية من مشكلة الحبال الصوتية.

ويعتبر بندر مدخلي (البالغ من العمر 24 عاما) واحدا من أشهر مقدمي المحتوى المختص بعالم ألعاب الفيديو في العالم العربي، إذ يتابع قناته على يوتيوب ما لا يقل عن 11 مليون متابع، بينما يتابعه على موقع ”تويتر“ أكثر من 900 ألف متابع، وعلى ”انستغرام“ 3 ملايين متابع.

وسبق أن أعلن ”بندريتا“ عن حصوله على جائزة أفضل صانع محتوى لعام 2021.

وكانت قناته كذلك قد حصلت على جائزة أفضل قناة ألعاب في عام 2008 من ”الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية“.