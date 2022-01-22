نجل الفنان خالد سامي ينفي شائعات الوفاة ويؤكد استقرار حالة والده

نفى تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والده، مشددا على أنه ”المصدر الرسمي الوحيد لمستجدات حالة والده الصحية“.

وأكد تركي في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ أن حالة والده الصحية شهدت تحسنا في الوقت الذي لا يزال يمكث فيه في العناية المركزة، واصفا وضعه بـ“المستقر“.

وانتقد نجل الفنان السعودي من يروجون للشائعات المسيئة، مستغلين اللحظات الحرجة التي تمر فيها عائلته.

وجاء في تغريدة تركي: ”أبديت اليوم، الحمدلله الحالة اليوم أحسن والحالة لا تزال بالعناية لكن مستقرة حاليًا، غير صحيح ما يتم تداوله من أخبار سيئة خذوا المصدر دائمًا مني وحسبي الله على كل شخص يستغل هذي اللحظات علشان ينشر إشاعات ويخوف الناس، دعواتكم ”.

وسبق أن كشف نجل الفنان خالد سامي عن تطورات حالة والده الصحية، وذلك بعد نقله مجددا للعناية المركزة، إثر توقف قلبه عن العمل.

وقال إن حالة والده الصحية تحسنت بعد دخوله العناية المركزة، وبدأ الأطباء في تخفيف الأكسجين قليلا عنه، مبينا أن والده ”أوصاه قبل دخوله في غيبوبة، تعريف الناس بحالته الصحية أولا بأول، حرصا منه على جمهوره“.

وكان تركي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن تدهور ”خطير“ في الحالة الصحية لوالده، الذي يرقد داخل العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني في السعودية.

ويعاني خالد سامي من أزمة صحية بدأت عقب إجرائه عملية زراعة كبد، غير إن الوضع الصحي تفاقم وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة قبل عدة أشهر توقف خلالها قلبه مرتين لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.

وفي وقت سابق، كشف تركي خالد سامي عن صورة لوالده وهو داخل العناية المركزة، نشرها عبر حسابه في ”تويتر“، وظهر فيها الفنان السعودي وهو يرقد على سرير الشفاء، وظهر جزء من جسده وآخر من وجهه حيث طالت لحيته، كما ظهرت بعض الأجهزة التي يستخدمها الأطباء في حالته الصحية.

يذكر أن الفنان خالد سامي تعرض لعدة انتكاسات صحية، أدخلته المستشفى في عام 2021، ليبدأ رحلة طويلة من العلاج.

وعاود الفنان السعودي الدخول للمستشفى في مطلع عام 2021، بعد أن كان يقضي فترة استجمام بعد إجرائه عملية زراعة كبد في مستشفى الحرس الوطني في الرياض.