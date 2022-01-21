بعد قرار بإخلاء الشقة.. المخرج المصري مراد منير: نقيب الممثلين وعدني بالحل

قال المخرج المصري مراد منير إن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي اتصل به ووعده بحل مشكلة الشقة التي يستأجرها، مشيرًا إلى أن زكي سيحاول ”تأجيل طردي من شقتي وإيجاد بديل“. وأضاف منير: ”للحق، أنا أثق بهذا الرجل“، في إشارة إلى زكي. وكان المخرج مراد منير وجه رسالة استغاثة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعدما أصبح مهددًا بإلقائه مع أبنائه في الشارع، عقب حصول صاحبة المنزل الذي يقطن فيه على حكم قضائي بطرده، بعد انتهاء مدة العقد.

وقال منير في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“: ”تفاجأت، الخميس، بقسم شرطة مدينة نصر يبلغني بضرورة ترك المنزل قبل، يوم الأحد المقبل، وإلا سيتم طردي من خلال قوة أمنية من القسم، وذلك بعدما حصلت صاحبة المنزل على حكم قضائي بطردي“.

وتابع المخرج المصري: ”صاحبة المنزل الذي أقطن فيه ترفض منذ عام أخذ إيجار الشقة مني، لأنها تريد طردي والاستحواذ على الشقة، وقامت برفع دعوى ضدي وكسبتها“.

وأضاف: ”من حق صاحبة الشقة الاستحواذ على شقتها، خاصة أن العقد المبرم بيننا قد انتهت مدته، ولكنني أطلب مهلة لمحاولة إيجاد منزل بديل، فليس لدي المال الذي يمكنني من دفع تأمين 3 شهور مقدمًا، فضلًا عن أن البحث عن شقة يستغرق وقتًا طويلًا، وأنا الآن في حيرة من أمري، ولا أعلم ماذا سأفعل“.

وقال ”منير“ في رسالة المناشدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلال منشور كتبه عبر ”فيس بوك“: ”سيادة الرئيس، أتوجه إليك كأحد أبنائك، أنا الفنان مراد منير، أُبلّغ سيادتك أنه سيتم طردي من الشقة التي استأجرتها أنا وزوجتي فايزة كمال منذ ٨ سنوات“.

وتابع: ”سأصبح أنا وعفشي في الشارع بعد أن رفضت صاحبة الشقة أن تأخذ مني الإيجار وكسبت قضية طردي، ورفض قسم ثان مدينة نصر منحي مهلة أيام لأنتقل إلى مكان آخر، وهددني بإلقاءي وأولادي في الشارع، صباح الأحد، يرضيك أنام في الشارع في البرد ده“.

وتفاعل الجمهور مع استغاثة المخرج المصري، مناشدين السيسي التدخل وإنقاذ المخرج والفنان الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي أسعدت الجمهور على مدار عقود.

ومراد منير هو مخرج مسرحي قدّم العديد من الأعمال المسرحية الناجحة، بالإضافة إلى مشاركته كممثل في عدة أعمال سينمائية حققت نجاحًا كبيرًا، وهو زوج الفنانة ”فايزة كمال“ التي توفيت متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.