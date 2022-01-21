ببث مباشر.. ريم البلوشي تصاب بحالة هستيرية وتضرب نفسها

أصيبت المشهورة الكويتية ريم البلوشي، بحالة هستيرية خلال بثها فيديو مباشرا عبر ”تيك توك“، وذلك في رد فعل على منتقديها من مواطني السعودية.

وأثارت المشهورة الكويتية طوال الأيام الماضية انتقادات، إثر خروجها في عدة مقاطع فيديو تشكو فيها اضطرارها إلى البقاء في الحجر، بعد أن أبلغها المودل هيما بإصابته بفيروس ”كورونا“.

وكانت البلوشي قد توجهت إلى السعودية، وظهرت في مقاطع فيديو برفقة المودل السعودي ”هيما“، قبل أن يبلغها الأخير أنه مصاب بكورونا، وذلك بهدف تحذيرها، بعد أن أصيب بالفيروس بسبب أحد الأشخاص.

وظهرت البلوشي في مقطع فيديو عبر ”تيك توك“ وهي منفعلة، وتشكو الحجر في السعودية، معلقة: ”انا شو جابني انحكر هني“، قبل أن تبدأ بالبكاء.

ودافع المودل ”هيما“ عن نفسه في مقطع ”تيك توك“، مبينا أنه ”أصيب بكورونا بسبب أحد الأشخاص الذي لم يبلغه بإصابته، وأبلغ ريم البلوشي بإصابته، كي تأخذ احترازها، وذلك بدافع ضميره لا أكثر“.

وقد عاودت ريم البلوشي، نشر صورة لبقعة دم على قطعة أثاث على ما يبدو، وذلك أثناء تواجدها في الحجر، معلقة على الصورة ”أنها نزفت من فمها بعد أن دخلت بكرامتها وخرجت مهانة“، على حد قولها.

وأوضحت في تعليقها، الذي ألمحت فيه على ما يبدو على المودل هيما، واصفة إياه بـ“الخبيث“: ”هذا بعد دراما دم من حلجي، حسبي الله ونعم الوكيل، دشيت بكرامتي وطلعت مهانا، باجر راح تشوفون خبثه، وتتحسرون على كل شي سويتوه معاي، الطيب بهالزمن ادسونه، تحبون دايم اللي يحب يسوي إثارة جدل ويجذب عليكم، الله كريم، وفلوسه وربي برده له، الله كريم“.

وبررت المشهورة الكويتية انفعالها بعد علمها بإصابة ”هيما“ بكورونا، أن لديها ”طفلا وحيدا وأمًّا مسنة، وليس لهم أحد غيرها، لذا تخشى أن يصيبهما مكروه ما“.

وإثر ذلك، انتقد مواطنون في السعودية سلوك ريم البلوشي، معتبرين أنها أساءت لهم، لتخرج ريم البلوشي في بث مباشر على حسابها في ”تيك توك“، وتعلق منفعلة في بدايته.

وأكدت أن ”متابعين أساؤوا لها، محاولين تشويه علاقتها مع السعوديين“، مشددة على أنها ”لم تسئ في حياتها ولن تسيء مطلقا للسعودية، ولن يتمكن أحد من اتهامها بذلك“.

وبعد ذلك، بدأت المشهورة الكويتية بالصراخ في المقطع قبل أن تدخل في حالة هستيرية، وتبدأ بضرب نفسها بقوة.

وأثار تصرف ريم البلوشي ردود فعل متباينة من قبل متابعين، فمنهم من سخر منها، ومنهم من اعتبر أنه من الواجب مراعاة حالتها النفسية إذ تبدو بحالة سيئة.