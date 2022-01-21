هل تزوج شهاب ملح إنستغرام؟

نشر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي شهاب مرتضى غفوري، الشهير بـ“شهاب ملح إنستغرام“ عدة مقاطع فيديو وصورا تجمعه بالفاشينيستا الإيرانية ”برمودا نانسي“، في إشارة إلى ارتباطه رسميا فيما يبدو.

ووثق شهاب عبر حسابه في ”إنستغرام“ مقاطع فيديو يظهر فيها ببذلة رسمية، وسط أجواء احتفالية، قبل أن يوثق ظهوره مع ”برمودا نانسي“ في مشاهد رومانسية، ترافقها أغان رومانسية، مع مقاطع الفيديو بصورة ”محبس“.

وعبر حسابه في ”سناب شات“، شارك شهاب ملح إنستغرام عدة صور بوضعيات رومانسية تجمعه ببرمودا نانسي، إضافة إلى إرفاقه الصور بخاتم ”محبس“، كما نشر تعليقات تهنئه بزواجه.

بدورها، نشرت برمودا نانسي عبر حسابها في ”إنستغرام“ عدة صور من ذات الاحتفالية، كما نشرت صورة رومانسية تجمعها بشهاب ملح انستغرام.

ورغم توثيق شهاب ملح انستغرام لاحتفاله بعلاقته ببرمودا نانسي، إلا أنه لم يظهر هناك أي حضور.

ولم يعلن شهاب ملح انستغرام صراحة عن ارتباطه بشكل رسمي عبر حساباته في مواقع التواصل، كما لم تدلِ برمودا نانسي بأي تعليق كذلك.

وشكك أحد المتابعين بخبر زواج المشهور شهاب ملح انستغرام، لافتا إلى أن ”برمودا نانسي ابنة عمته وهي متزوجة في الأصل، ولديها ابن، وظهورهما معا بغرض كسب المزيد من الشهرة فقط“.

وتعرض شهاب ملح إنستغرام في الآونة الأخيرة لاتهامات من قبل متابعين بتشبهه في النساء، بعد ظهوره مؤخرا بمظهر أقرب للأنوثة.

ويعود أصل شهاب الملقب بـ ”ملح الانستغرام“ إلى إيران، كما يحمل جنسيتها، ويدعى شهاب مرتضى غفوري، وهو من مواليد الـ10 من أغسطس/ آب 2000، حيث ولد في دولة الكويت وحصد فيها شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تقليده المشاهير بطريقة كوميدية، إضافة إلى موهبته في الغناء.

وتم إبعاد شهاب ملح إنستغرام عن الكويت في عام 2020، بعد إثارته جدلا واسعا في البلاد؛ إثر مقاطع فيديو مخالفة للآداب العامة، بحسب ما أعلنته الداخلية الكويتية في حينها.

وعقب قرار الإبعاد، هدد بكشف أسماء مشاهير متورطين في قضايا ”غير لائقة“، وذلك في رد منه على ما اعتبره تخلي العديد منهم عنه خلال قضيته في الكويت.