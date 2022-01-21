إعلان ثلاجة يتسبب بحملة نقد وسخرية من المشهورة العمانية "آمال المستقبل"

أثار إعلان ترويجي لثلاجة من إنتاج إحدى الشركات في سلطنة عمان، جدلا واسعا؛ بسبب الأسلوب الذي تم انتهاجه في الإعلان الذي قدمته الإعلامية آمال البلومشي، وهي إحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي وتحمل لقب ”آمال المستقبل“.

وظهرت السيدة في إعلان ترويجي ضمن حملتها الإعلانية لصالح فرع شركة ”جنرال تيك عمان“ في ولاية صحار، حيث ظهرت في مقطع فيديو مدته 13 دقيقة على حساب الشركة في ”انستغرام“، لتتحدث فيه عن منتجات الشركة الكهربائية.

وفاجأت المشهورة العمانية متابعيها بالظهور جالسة داخل إحدى الثلاجات الكبيرة من عينة ”فريزر“، وقد تم إغلاق باب الثلاجة عليها، وذلك كأسلوب دعائي للترويج لسعة الثلاجة الكبيرة التي يمكنها احتواء أي حجم من الذبائح.

وبعد فتح باب الثلاجة تعلق آمال قائلة، إن الثلاجة بحجم كبير ويمكن تخزين أي ذبيحة لأي حيوان داخلها، حتى أنها ضمت إنسانا للدلالة على حجمها، وزادت في الترويج قائلة إنه لو كان أحد يشعر بالضيق في المنزل فيمكنه الجلوس داخل الثلاجة ويغلقوا الباب عليه، على حد قولها.

وطالت ”آمال المستقبل“ إثر ظهورها جالسة داخل الثلاجة انتقادات واسعة من قبل مشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين طريقتها في الإعلان التي اعتبروها خارجة عن عادات وتقاليد السلطنة.

وانتقد المخرج بدر المعشري الإعلان الترويجي قائلا: ”إعلان الثلاجة ما يعاقبوك قانونيا إن عملته، لكن ما معناته تروح تعمله لأن القانون لا يعاقب عليه ؟ لأن عندك عادات عندك دين عندك مجتمع، لازم تحاسب عليه.. من متى يقدم الإعلان هكذا، من قال لكم هكذا يقدم الإعلان؟ الله يكون في عونكم“.

واستنكرت الناشطة باسم ”سيدة الحسن“ الإعلان الترويجي قائلة: ”اون المبيعات الفريزر الي جلست فيه. المشهوره هذيك جابت اون ترند وشهره وما بقت ثلاجة وفريزر بفضل اون جلسته فالفريزر حيوهاااا، ماشي ضمير حي أنا أجول، كنت متوقعه بتمرض وبتنحرج طلع عكس الأمر تماما“.

واستهجن مغرد يدعى مازن الجابري الإعلان بقوله: ”خاشه بكبرها فريزر عوين تسد حال ذبايح بالله عليكم هذا إعلان بل هذا قلت حيآ نزقه بالفلوس تسوي أي شي حتى لو على حساب الدين نسأل الله لهم الهدايه“.

وسخر الناشط ناصر القرطوبي من الإعلان بقوله: ”غشوني غشوووووني شفت إعلان ورحت خذيت ثلاجه نفسها لكن ما حصلت حد داخل غشوني ولا ما غشوني“.

وعلقت رهف البوسعيدي، منتقدة مشاهير مواقع التواصل: ”والله واجد عليهم كلمة مشاهير، ما أعتقد حد وصل للمستوى الذي نطمح إليه، كلها إعلان مال مطعم وشوية أغراض مكياج وشوية عطور وصابحين اليوم حد نايم داخل ثلاجه“.

بدوره، طالب مغرد تحت اسم ”راعي المنجاش“ بوضع قوانين على إعلانات مشاهير مواقع التواصل وقال: ”يجب أن تكون وقفه من الجهات المعنية يجب أن تكون رقابة صارمة على إعلاناتهم، هل تصل الأمور أن تنسدح حرمه في ثلاجة، صراحه فيديو أو إعلان فيه من الإسفاف ما فيه“.

ولم تعلق البلوغر ”آمال المستقبل“، والتي يتابعها أكثر من 133 ألف متابع على ”انستغرام“، على الانتقادات التي طالتها طوال اليومين الماضيين، فيما اكتفت بنشر إعلان واحد فقط لشركة ”جنرال تيك“ على حسابها.

بدوره، لم يعلق فرع الشركة في صحار كذلك، على إعلان الثلاجة.