أصالة نصري تكشف للمرة الأولى تفاصيل زواجها من الشاعر فائق حسن

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، للمرة الأولى، تفاصيل زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، مؤكدة أن زواجهما كان ”لم يكن مرتبا له بل بالصدفة“.

وقالت أصالة خلال لقاء مع برنامج ”معكم منى الشاذلي“، إن ”علاقتها بالشاعر العراقي عبارة عن صداقة لأكثر من 15 عاما، ولم يخرج الحديث بينهما عن إطار العمل والفن فقط، لكن الأمر تحول في يوم واحد من الصداقة للحب“.

وأضافت: ”أنا مش فاكرة مين سبق في الاعتراف بالحب، بس حسيت إننا اتخلقنا لبعض، وإحنا نفس الشكل حتى بالنسبة لملامح الوجه“.

وتابعت أنهما ”اتخذا قرار الزواج في يوم واحد، ولم يفكرا في أي حسابات أخرى، وبدون ترتيب أو تنظيم.

وأضافت أصالة: ”بعد الصدمة اللي مريت بيها، أخدت قرار أكون مع البني آدم دا حتى لو هنفضل في الطيارة دون بيت، وعلاقتنا كحبايب كويسة، وقولتله اتزوجني أول ما لقيته، وقررنا نتجوز تاني يوم على طول“.

من جانب آخر، كشفت أصالة عن تفاصيل علاجها النفسي بعد ”الصدمة العصبية“ التي تعرضت لها، مشيرة إلى أنها لجأت للعديد من الأطباء.

وأضافت: ”أثناء علاجي النفسي من الصدمة العصبية التي تعرضت لها، أخدت أدوية وهذا كان أسوأ شيء عملته في حياتي، وأخدتها لمدة تتراوح بين 7 و 8 أشهر“.

يذكر أن أصالة تعيش حالة من النشاط الفني، وطرحت مؤخرا أغنية بعنوان ”حنين“ عبر حسابها الرسمي بموقع يوتيوب، من تأليف فائق حسن، وألحان محمود الغياث، وتوزيع عثمان عبود.