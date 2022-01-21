نقابة فناني دمشق تكشف حقيقة وفاة الفنان دريد لحام

ردت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين، على شائعة جرى تداولها خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل وبعض المواقع، بشأن وفاة الفنان دريد لحام.

وأكدت تماضر غانم أنه لا صحة للشائعة المتداولة، وأن دريد لحام ”بصحة جيدة“.

وكتبت غانم عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماع (فيسبوك): ”الفنان القدير دريد لحام بخير وهو بصحة جيدة والحمد الله“.

وأضاونأكد أي خبر ما بيصدر من نقابة الفنانين فهو إشاعة“.

ويشارك الفنان السوري دريد لحام في الفترة الحالية في مسلسل ”على قيد الحب“، الذي يشارك في بطولته مع مواطنه الفنان أسامة الروماني، وتدور أحداثه حول ”الصديقين ”أمين“ و“حسان“ اللذين تمتد صداقتهما لأكثر من 4 عقود، وتكللت علاقتهما بالمصاهرة، حتى أصبحت العائلتان عائلة واحدة، تجمع بين أفرادها المودة، ووحدة الحال إلى حدٍ كبير.

ويشهد العمل المؤلف من 30 حلقة مشاركة عدد كبير من نجوم الدراما السورية من بينهم سلوم حداد، مهيار خضور، نادين خوري، صباح الجزائري، عاصم حواط، مديحة كنيفاتي، يزن خليل، وفاء موصللي، ترف التقي وغيرهم.

وكان الفنان دريد لحام قد أثار الجدل من خلال بعض التصريحات التي أدلى بها بخصوص القبل الحميمية والمشاهد الجريئة في مسلسل ”شارع شيكاغو“، الذي شارك به.

وقال لحام إنه ”لا يمانع وجود المشاهد الجريئة التي تأتي ضمن السياق الدرامي للأحداث، والتي تخدم النص“.

وأضاف لحام الذي شارك في العمل كضيف شرف بشخصية ”نعمان كحل الليل“، الذي يفتح بعد مرور 40 عاما قضية مقتل ”ميرامار- سلاف فواخرجي“، أن الجمهور بالغ في رد فعله منذ نشر بوستر العمل الذي يجمع سلاف فواخرجي ومهيار خضور، ويوحي بمشروع قبلة بينهما.

وحول مشاركته في العمل، قال لحام إنه ”أحب النص منذ قراءته، وأعجبته فكرة العمل كونها تتحدث عن تاريخ دمشق وشوارعها العتيقة“.

وفي سياق آخر، أكد الفنان دريد لحام، أن ”الدراما السورية ما زالت بخير، لأنها قادرة على الإنتاج والعرض رغم كل الظروف السيئة التي تواجهها، ومنها الحرب السورية والاقتصادية وانتشار فيروس كورونا المستجد“.

وشارك الفنان السوري درير لجام قبيل اندلاع الحرب في سوريا بأشهر، في بطولة أحد أكثر الأعمال الدرامية مشاهدة في الساحة العربية، وهو مسلسل الخربة، حيث قدم برفقة كل من الفنانين رشيد عساف وباسم ياخور، عملا دراميا كوميديا بإسقاطات سياسية لاقت استحسان النقاد والمتابعين.