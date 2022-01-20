الفنانة البحرينية أبرار سبت تستعد لدخول القفص الذهبي

تستعد الفنانة البحرينية الشابة أبرار سبت، لدخول القفص الذهبي والزواج من عريسها، عقب عام ونصف من عقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني.

وكشفت الفنانة شيماء سبت، شقيقة أبرار الكبرى، عن تفاصيل التحضيرات الأخيرة لزفاف شقيقتها، حيث أكدت أن اليوم الخميس سيكون لإقامة حفل ”جلوة“ شقيقتها.

وحفل ”الجلوة“ من عادات وتقاليد الزواج في البحرين ودول الخليج، وهو حفل يسبق حفل الزفاف، وله طقوس معينة، وكان سابقا يقام في المنازل، وترتدي العروس خلال هذه الليلة ملابس خاصة زاهية الألوان.

إلا أنه ومع التطور، فقد باتت بعض العوائل تقيم هذا الحفل في صالات خاصة، كما اختلف لباس العروس في الوقت الحاضر عن الماضي، وأصبح لكل عروس لباس خاص بها.

وقالت شيماء سبت في منشور عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: ”اليوم إن شاء الله بيكون ليلة جلوة أختي عروسة بنات سبت وقمرهن أبرار الله يسعدها ويهنيها“.

وأشارت الفنانة البحرينية في حديثها إلى ارتباط هذا الحفل بالعادات والتقاليد التراثية، قائلة: ”هو بالعرف وعاداتنا وتقاليدنا القديمة في البحرين، طقوس تعودنا عليها تسبق الزواج بليلتين“.

وأضافت: ”أتمنى من كل متابعيني الدعاء لها بالتوفيق والبركة، وحبيت أشاركّم تفاصيل أفراحنا أول بأول، والفال لكل العزاب ومبروك لكل عروسين ربي يهنيهم ويسعدهم“.

وختمت الفنانة شيماء منشورها بدعوة لمتابعتها الليلة عبر حسابها في ”سناب شات“ لمشاركة أجواء حفل عائلة سبت.

وكانت الفنانة شيلاء سبت الشقيقة الكبرى للعروس قد نشرت، الأربعاء، مقطع فيديو لها أثناء أدائها رقصة على أنغام أغنية تراثية من ضمن أجواء الاحتفال بقرب موعد زفاف شقيقتها الصغرى.

وأرفقت شيلاء مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه: ”الجربة والليوة عادات وتقاليد.. ربي يبارك لأختي ويكتب لها كل خير“.

وأعلنت أبرار سبت، في تموز/ يوليو 2020، عقد قرانها في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء؛ بسبب الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

ونشرت أبرار آنذاك مقطع فيديو وصورا عبر حسابها في ”إنستغرام“، ظهرت فيها مع عريسها، أرفقتها بتعليق قالت فيه: ”الحمد لله يا رب كان ودي أحتفل بعقد قراني مع أهلي وأحبابي لكن بسبب جائحة #كورونا اقتصر الموضوع على عائلتي الصغيرة“.

ولم تكشف أبرار عن هوية عريسها، في حين أكدت تقارير إخبارية آنذاك أنه لاعب كرة قدم في دولة البحرين ويدعى محمد الطيب العلوي، لا سيما أنه نشر صورا تؤكد عقد قرانه بالتزامن مع إعلان أبرار عقد قرانها.

وأبرار سبت، ممثلة ومطربة شابة من أسرة فنية، شاركت في العديد من الأعمال في التلفزيون، ومنها مسلسلات: (بنات الثانوية، السلطانة، آخر المطاف، باب الريح، مارغريت)، إضافة إلى مشاركتها في بعض الأعمال المسرحية.