توقف حساب مشهورة "سناب شات" أميرة الناصر نهائيا

توقف حساب مشهورة ”سناب شات“ في السعودية، أميرة الناصر، نهائيا عن العمل، كما تم حذف جميع مقاطع الفيديو السابقة عليه.

وكان حساب الناصر، الذي عرفت شهرتها عليه، يحتفظ بمقاطع فيديو لها، في وقت تقضي عقوبة السجن، قبل أن يتوقف تماما عن العمل.

ومن غير المعروف مصير أميرة الناصر إلى حد اللحظة، خاصة مع توقف حساب ”سناب شات“ لزوجها المشهور مشعل الخالدي عن العمل كذلك.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، ألقي القبض على أميرة الناصر بعد إعلان ابنها عن ذلك عبر مقطع فيديو بثه.

واتهم زوجها المشهور مشعل الخالدي، المشهورة رهف القحطاني بأنها السبب وراء سجن زوجته.

وتأتي أنباء سجن ”الناصر“ بعد خروج رهف القحطاني في مقطع فيديو، لتشكك بوجود ابنة لأميرة الناصر، وتؤكد زيف ادعائها بإنجابها.

وبدأت الأزمة حين أعلنت أميرة الناصر عن إنجابها مولودة وأطلقت عليها اسم ”رهف“، تيمنا برهف القحطاني، لتزورها الأخيرة في المستشفى لتهنئتها.

وما لبثت بعدها بأيام قليلة، أن خرجت رهف القحطاني لتكذب الناصر بادعائها إنجابها.

ولفتت أن المولودة التي رأتها في المستشفى يتجاوز عمرها الأشهر، وتحدت في مقطع فيديو بثته، أميرة الناصر، بأن تظهر لها شهادة ميلاد الطفلة.

وإثر ذلك، دخل العديد من مشاهير ومشهورات ”سناب شات“ على خط الأزمة، ومنهم من وجهوا اتهامات للناصر، على غرار شمس الأسطورة وأثير الحلوة.

كما انقلب محامي الناصر بكر الفلاح، عليها، إذ كشف معلومات صادمة عنها، مبينا أن اسمها الحقيقي هو خديجة الداعور وأنها من الجنسية السورية وليست سعودية الأصل كما يعتقد البعض.

وأكد أن خديجة غير مسجلة في البلد، كون عائلتها تم ترحيلها ولا يوجد لها اسم رسمي في السجلات وتعتبر ”مفقودة“.

وأضاف أن أميرة الناصر ليس لديها سوى ابن واحد من زوجها مشعل، وهو مشهور، لافتا إلى أن باقي أبنائها جاؤوا من زواجاتها الأربعة السابقة.

ورغم إعلان زوجها ونجلها سابقا عن سجنها، واختفائها منذ نحو شهرين عن مواقع التواصل الاجتماعي، لم يصدر أي تعليق رسمي عن سجنها أو التهم الموجهة إليها، كما لم يتم توضيح ذلك من قبل أفراد عائلتها.