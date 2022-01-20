نجل الفنان خالد سامي يكشف تطورات حالة والده الصحية بعد توقف قلبه مرتين

كشف تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي تفاصيل الحالة الصحية لوالده، بعد أن تعرض أخيرا لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها إلى المستشفى.

وكتب نجل خالد سامي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قال فيها ”مرحبًا أعتذر ما أعطيتكم أبديت، لا تزال الحالة حرجة وسببها التهاب الرئة حتى مع دعامات الأكسجين الهواء لا يصل“.

وتابع ”ربي لطف فينا بالوقت اللي كانوا ينعشونه فيه كنت موجود، وفقدت الأمل لكن الحمدلله أن النبض رجع، لا يزال على حاله والحالة تعتبر حرجة، للآن بحاول أعطيكم تفاصيل قد ما أقدر شكرًا لكم“.

توقف القلب مرتين المرة الاولى ٤ دقائق والمرة الثانية ٦ دقائق، الحالة جدًا صعبة مابيدنا إلّا الدعاء الله يصبرنا ويشفي والدي لنا، شكرًا لكل من دعا وسأل الله لايوريكم مكروه بأحبابكم يارب — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) January 19, 2022

وكان تركي نشر تغريدة سابقة، أعلن فيها أن قلب والده توقف مرتين، حيث كتب ”توقف القلب مرتين المرة الأولى 4 دقائق والمرة الثانية 6 دقائق، الحالة جدًا صعبة مابيدنا إلّا الدعاء الله يصبرنا ويشفي والدي لنا، شكرًا لكل من دعا وسأل الله لايوريكم أي مكروه بأحبابكم يارب“.

ويعاني خالد سامي من أزمة صحية بدأت عقب إجرائه عملية زراعة كبد، غير إن الوضع الصحي تفاقم وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة قبل عدة أشهر توقف خلالها قلبه مرتين لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.

وفي وقت سابق، كشف تركي خالد سامي عن صورة لوالده وهو داخل العناية المركزة، إذ نشر الصورة عبر حسابه في موقع ”تويتر“، وظهر فيها الفنان السعودي وهو يرقد على سرير الشفاء، وظهر جزء من جسده وآخر من وجهه إذ طالت لحيته، كما ظهرت بعض الأجهزة التي يستخدمها الأطباء في حالته الصحية.

يذكر أن الفنان خالد سامي تعرض لبضع انتكاسات صحية، أدخلته المستشفى في عام 2021، ليبدأ رحلة طويلة من العلاج.

وعاود الفنان السعودي الدخول للمستشفى في مطلع عام 2021، بعد أن كان يقضي فترة استجمام بعد إجرائه عملية زراعة كبد في مستشفى الحرس الوطني في الرياض.

وبدأت معاناة الفنان السعودي من مشاكل صحية في منتصف عام 2019، إذ دخل إلى المستشفى بضع مرات، بينما كان يستعد قبيل ظهور فيروس كورونا للسفر إلى الصين لزراعة كلى جديدة له.

وتقول تقارير محلية، إن سامي مصاب بفشل كلوي بسبب تطور إصابته في الكبد.

والفنان خالد سامي واحد من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور لافت في عدة أعمال بارزة، من بينها السلسلة الشهيرة ”طاش ما طاش“، و”شباب البومب“، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.