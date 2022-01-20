تركي آل الشيخ يكشف تأثير ضغوطات العمل على صحته

كشف رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، والذي يمر بظروف صحية، عن تأثير ضغوطات العمل على صحته.

وأكد تركي آل الشيخ، المتواجد حاليا في ولاية نيويورك الأمريكية، في تغريدات عبر حسابه على تويتر أن ”حبه للعمل، واستنزاف ساعات طويلة فيه دون أن يشعر بذلك“، كان سببا في إنهاكه صحيا.

وقال آل الشيخ، إن العمل يمثل ”الأكسجين“ الذي يحيى به، ويعاني من مشكلة العمل على أكثر من أمر في الوقت ذاته، مضيفا في تغريدة أخرى أنه يعمل ما لا يقل عن 16 إلى 18 ساعة يوميا.

تغيرت شخصيتي كثيراً وانا اطفي الشموع في كيكة ال٤٠ … اصبحت لي حسبات جديده في كل شي … لا اقول اني قادر على تنفيذها حالاً لكن اقول اتخذت القرار بتفيذها وبدائت ! لكن القرار الذي لم استطع اتاخاذه حتى الان ان يقل معدل عملي في يوم من١٨ او١٦ ساعه ل ٦ او ٧ مثلاً ! وان اخصص يوم off🤷🏻‍♂️ https://t.co/XRGyWFdq8o — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 20, 2022

وأضاف رئيس هيئة الترفيه، أن ”نظرته للحياة تغيرت منذ بلوغه الأربعين عاما، لافتا إلى أن ”القرار الوحيد الذي لم يتمكن من اتخاذه إلى الآن، هو أخذ استراحة من العمل“.

ويتردد تركي آل الشيخ على الولايات المتحدة في إطار العلاج، في الوقت الذي ظل فيه متكتما على طبيعة مرضه.

وأجرى رئيس هيئة الترفيه عملية جراحية قبل أسبوعين من الآن، إذ علق حينها على وضعه الصحي بالقول ”إنه اعتاد على مشرط الجراح“، مؤكدا أن عزيمته ومعنوياته دائما عالية.

وظهر آل الشيخ آنذاك بصورة وهو على سرير المستشفى، بعد إجرائه العملية الجراحية في ولاية نيويورك الأمريكية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أعلن تركي آل الشيخ عن إقلاعه نهائيا عن التدخين بسبب ظروفه الصحية.

وشدد آل الشيخ على أنه اتخذ هذا القرار بعد بلوغه الأربعين عاما، كما ألمح إلى رغبته في منح عائلته وصحته اهتماما ووقتا أكبر.

وقال آل الشيخ ”في عام 2021 تعلمت الكثير، وأصبحت في الأربعين من عمري.. وبعد 25 عاما من التدخين، أقلعت عن التدخين لأسباب صحية، وهذا العام جعلني أقرر لبقية حياتي أن أمارس هواياتي وأعيش لنفسي ولعائلتي والتركيز على ما يعكس شخصيتي وهواياتي“.

وتعرض آل الشيخ لأكثر من وعكة صحية خلال السنوات الأخيرة، إذ سبق وسافر إلى نيويورك وبقي هناك عدة أشهر للخضوع لبضع عمليات جراحية وأتبعها لاحقا ببرنامج علاجي.

واكتفى في عام 2020 بتأكيد استمراره في مكافحة مرضه، دون ذكر ماهيته، إذ كتب حينذاك في منشور له ”ما زلت في صراع مع هذا المرض أهزمه جولة ويهزمني جولات، لكني مازلت واقفًا على قدمي ولن أدير ظهري له ولن أستسلم ليس تشبثًا بالحياة ولكني لا أحب الهزيمة وربنا معي“.