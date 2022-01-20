تعرض الفنان المصري أحمد مهني لحادث سير مروع.. وشقيقته تكشف التفاصيل

كشفت الإعلامية المصرية الشابة شروق عادل، تفاصيل تعرض شقيقها الفنان الشاب أحمد مهني، لحادث سير مروع، بعد اصطدام سيارته بأخرى، ما أدى إلى انقلابها وانفجارها على طريق المحور في نطاق محافظة الجيزة المصرية.

ونشرت الإعلامية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ صورا ومقاطع فيديو توثق الحادث، وكذلك لحظة احتراق وتفحم سيارة شقيقها، مطالبة أصدقائها بالدعاء له، حيث يرقد في أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت شروق عادل، إن شقيقها المطرب الشاب أحمد مهني ”نجا بأعجوبة من الحادث الذي تعرض له“، مشيرة إلى أنه أصيب بحروق وكدمات متفرقة في الجسد“.

وأضافت: ”قدر الله وما شاء فعل، رحمة الله واسعة، الحمد لله رب العالمين، يرجى الدعاء لأخي.. ربنا ينجيك يا رب ويبعد عنك أي شر“.

وأحمد مهني، مطرب مصري شاب، كانت بداياته من خلال مشاركته في برنامج ”آرب آيدول“، ومن ثم إطلاق أولى أغنياته، التي كانت باسم ”طالب إيدك“، عام 2016.

وقدم المطرب الشاب بعد ذلك عدة أغنيات، أبرزها ”الحلوين“ عام 2019، التي تجاوزت الـ5 ملايين مشاهدة على موقع ”يوتيوب“، كما قدم في عام 2020، أغنية ”غيرك بالبشر“، والتي حققت أيضاً نحو 5 ملايين مشاهدة.

كما قدم أحمد مهني أغنية ”عسل مصفى“، التي جرى طرحها منتصف عام 2021 الماضي، وحقق مليون و800 ألف مشاهدة.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية وتحديداً مع دخول العام الجديد أكثر من حادث مروع، راح ضحيتها عشرات المصابين والضحايا خلال أيام كان أبرزها الحوادث الذي شهدها الطريق الدائري الأوسطي بنطاق محافظات القاهرة الكبرى وهو أحد الطرق السريعة التي تربط العاصمة القاهرة بالمحافظات المجاورة.

وفي السياق، أطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق خلال الفترة الأخيرة، موجهاً بتعزيز الإجراءات التأمينية المتبعة على جميع الطرق العامة والسريعة، من خلال الاستعانة بالعنصرين البشري والإلكتروني معاً، وذلك لتحقيق الانضباط المروري، وضمان سلامة المواطنين وكذلك المركبات.

وتتخذ الحكومة في مصر إجراءات منذ سنوات لإنشاء طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الكثافات المرورية والحد من الحوادث.