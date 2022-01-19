إزالة تمثال للرئيس الأمريكي الراحل روزفلت من خارج متحف نيويورك

أزال عمال، اليوم الأربعاء، تمثالًا شاهقًا للرئيس الأمريكي الراحل ثيودور روزفلت من خارج المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك.

ويصور تمثال الفروسية لثيودور روزفلت الذي كشف النقاب عنه للجمهور، العام 1940، الرئيس الراحل يمتطي حصانًا، ويقف رجل من السكان الأصليين، وآخر من أصل أفريقي على جانبيه.

ولاقى التمثال انتقادات من البعض باعتباره رمزًا للاستعمار والعنصرية.

وقال المتحف عبر موقعه على الإنترنت إن لجنة التصميم العام في مدينة نيويورك صوتت، في يونيو/ حزيران الماضي، لصالح إزالته.

وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن التمثال سينتقل إلى مكتبة ثيودور روزفلت الرئاسية في ميدورا بولاية نورث داكوتا.

وأشار المتحف إلى أنه فخور بعلاقته الطويلة بعائلة روزفلت، مضيفًا: ”في الوقت ذاته، يعكس التمثال طبقية عرقية وجدها المتحف مخلة منذ فترة طويلة“.

وعُرف عن روزفلت، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة، من العام 1901 إلى العام 1909، أسلوبه الجريء، والمندفع في بعض الأحيان.

وكان قد نفذ إصلاحات لمكافحة الاحتكار، والحفاظ على البيئة، على الرغم من أن منتقدين يقولون إن سياسته الخارجية كانت قائمة على التدخل في شؤون الدول الأخرى، بما في ذلك استعراض القوة البحرية الأمريكية حول العالم.