فتاة عمرها 19 عامًا تقترب من تحطيم رقم قياسي للطيران حول العالم

تقترب زارا رذرفورد (19 عامًا) من إنهاء رحلتها للسفر بمفردها حول العالم، وتحطيم الرقم القياسي لأصغر امرأة تفعل ذلك.

وقالت الطيارة الشابة إنها لا تستطيع الجزم بأنها ستعاود الكرة في المستقبل.

وهبطت الطيارة البريطانية البلجيكية في قرية إيجلسباتش الألمانية، اليوم الأربعاء، وهي المحطة قبل الأخيرة في رحلتها التي بدأت، في أغسطس/ آب.

وردًا على سؤال عما إذا كانت ترغب بتكرار الرحلة، قالت رذرفورد للصحفيين: ”لن أفعل ذلك مرة أخرى، وكانت هناك لحظات رائعة، لكن كانت هناك أيضًا لحظات شعرت فيها بالخوف على حياتي“.

وكانت ظروف الطيران قبل الهبوط في إيجلسباتش صعبة للغاية، حيث تسببت الرياح المعاكسة القوية، والمطبات الهوائية، والأمطار، بجعل الرحلة أطول مما كانت تأمل.

وقالت: ”كنت آمل أن يستغرق الأمر حوالي ساعة ونصف الساعة، لكن في النهاية، استغرق الأمر حوالي ساعتين و15 دقيقة“.

وإذا سمح لها الطقس بالعودة إلى وطنها بلجيكا، غدًا الخميس، سينتقل إليها اللقب الذي حملته ”شايستا وايس“ منذ 2017، عندما أصبحت أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم في سن الثلاثين.

وأصغر حامل للقب من الذكور هو ”ميسون آندروز“ الذي كان عمره 18 عامًا عندما أكمل تلك الرحلة، العام 2018.

وفي أغسطس/ آب، أقلعت ”رذرفورد“ من مطار فلاندرز في بلجيكا لتنطلق في رحلة قطعت خلالها مسافة 51 ألف كيلومتر عبر 5 قارات، و52 بلدًا.

وبالإضافة إلى دخول موسوعة الأرقام القياسية، قالت رذرفورد إنها تأمل في أن تشجع رحلتها النساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وفي أن تثير اهتمام الفتيات بالطيران.

وقالت رذرفورد: ”خلال سنوات نشأتي، لم أرَ الكثير من الطيارات، ولطالما قلت إنه أمر محبط للغاية“.

وتبدأ رذرفورد، المولودة لأبوين طيارين، دراستها الجامعية، في سبتمبر / أيلول، وتحلم بأن تصبح رائدة فضاء.

وقالت: ”سأدرس الهندسة… ربما في بريطانيا أو الولايات المتحدة“.