تجنبًا لربطه بالأمير أندرو.. تسمية جديدة لـ"سباق دوق يورك" للخيول في بريطانيا

إ ف ب

المصدر: إ ف ب

يُتوقع أن تُطلَق تسمية جديدة على سباق للخيول في بريطانيا يقام راهنًا تحت عنوان ”سباق دوق يورك“، سعيًا إلى تجنّب الربط بينه وبين دوق يورك الأمير أندرو، الذي تضررت صورته وسمعته بسبب اتهامه باعتداءات جنسية.

وسُمّيَ السباق على هذا النحو عام 1895 على شرف دوق يورك آخر هو الأمير جورج الذي أصبح الملك جورج الخامس، لكنّ منظميه يرغبون في الحؤول دون أي التباس.

وقال مدير التسويق والرعاية في مضمار السباق لصحيفة ”يوركشر بوست“ المحلية، إن السباق أعطِيَ هذا الاسم ”تكريمًا للأمير جورج الذي أصبح الملك جورج الخامس“.

وأكد أنه ”لم يكن يومًا مرتبطًا بشكل مباشر بالأمير أندرو“، لكنه أضاف ”سنفكر مع ذلك في كيفية جعل الاسم أكثر وضوحًا في ما يتعلق بتاريخه، وبكونه يشير إلى دوق يورك مختلف تمامًا“.

وقد يُعتمَد عنوان ”سباق دوق يورك سنة 1895“ اسمًا جديدًا لهذا السباق.

وتتهم الأمريكية فيرجينيا جوفري الابن الثاني لللملكة إليزابيث الثانية بالاعتداء عليها جنسيًّا عام 2001 عندما كانت في السابعة عشرة، إلا أن الأمير أندرو ينفي هذه الاتهامات بشدة.

وجُرّد الأمير أندرو الذي قد يُحاكم مدنيًّا لا جزائيًّا في الولايات المتحدة من ألقابه العسكرية وأدواره في رعاية الجمعيات، ولن يستخدم بعد اليوم لقب ”صاحب السمو الملكي“.

وانسحب الأمير أندرو من الحياة العامة منذ مقابلته التي وُصفت بأنها كارثية مع ”بي بي سي“ في خريف 2019، حيث ادّعى أنه لا يتذكر لقاءه بفيرجينيا جوفري ودافع عن صداقته بجيفري إبستين الذي انتحر شنقًا في سجنه.

وجيفري إبستين رجل أعمال وملياردير أمريكي، أدين عام 2015 أمام محكمة ولاية فلوريدا بتهمة الدعارة وبتكليف فتاة دون السن القانونية لممارسة الدعارة في الـ30 من حزيران/ يونيو 2008.

تم إلقاء القبض على إبستين مرة أخرى في الـ6 من تموز/ يوليو 2019، بتهمة اتحادية بالاتجار بالجنس للقُصّر في فلوريدا ونيويورك.

وتوفى في الـ10 من آب/ أغسطس 2019 داخل زنزانته في السجن.

وفي الـ30 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دانت محكمة في نيويورك سيدة المجتمع البريطانية غيلاين ماكسويل بتهمة ارتكاب مجموعة جرائم جنسية، أخطرها الاتجار جنسيًّا بفتيات قاصرات لحساب إبستين.

ومثلت ماكسويل (60 عامًا) منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام محكمة نيويورك الفدرالية بتهم عدة من بينها تشكيلها بين العامين 1994 و2004 شبكة من الفتيات القاصرات لشريك حياتها السابق إبستين ليستغلهنّ جنسيًّا، وقد يصل الحكم عليها إلى الحبس عشرات السنوات.