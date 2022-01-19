"السود في فرنسا".. وثيقة عن العنصرية وحق الأفارقة بالحلم

تُطلق مخرجة الفيلم الوثائقي ”السود في فرنسا“، العنان لأبطال الفيلم للحديث بكل هدوء وواقعية وصدق عن مواقف عاشوها وانطبعت في أذهانهم وكشفت حجم النظرة العنصرية التي عانوا منها لعقود، والتي لم تهزم حتى الآن ذلك الأمل الذي لا يزال يكمن في نفوسهم.

والفيلم الوثائقي الذي بثته قناة ”فرانس 2″، يقدّم نظرة سوسيولوجية لمسألة تقبّل الآخر في فرنسا، ولا سيما إذا كان من أصحاب البشرة السوداء، انطلاقا من شهادات حية لأشخاص من جميع الأعمار وجميع مناحي الحياة يروون قصصهم بمزيج من الحزن والألم والأمل، والصور النمطية التي أخذها الآخرون عنهم.

وفي هذا الفيلم، أعطى الكاتب آلان مابانكو، والمخرجة أوريليا بيريو، مساحات واسعة للتعبير، لتلميذة تبلغ من العمر 8 سنوات، ومراهقة، وراقصة شابة، وزوجين، ومقدم رعاية صحية، ولاعب التنس يانيك نوح، ومغني الراب سوبرانو، والممثل جان باسكال زادي، والصحفية كارين باست ريجيس، ورئيس الطباخين موري ساكو، والمؤرخ باب ندياي.

ومن روضة الأطفال إلى عالم العمل، يسرد الجميع تلك اللحظات التي أدركوا فيها، في نظر الآخرين، أنهم كانوا في المقام الأول ”سودًا“، وأن هذه الخاصية تحمل معها عددًا من المواقف المتحيزة، فقد قيل للتلميذة يوما ما إنها تبدو مثل ”الفضلات“، وينظر مقدم الرعاية الصحية بشكل جاف إلى الأشخاص الذين يتعامل معهم، والراقصة التي تأتي للتسجيل في الرقص الكلاسيكي بالمعهد الموسيقي، يُطلب منها الخضوع لاختبار في ”الهيب هوب“.

ولخلق نوع من الواقعية على هذه الشهادات، اعتمد آلان مابانكو، وأوريليا بيريو، على نصوص ذات علاقة بالموضوع، تعود إلى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث يتم نشر الصور النمطية القوية المرتبطة بالسود، والتي تم تطويرها من خلال تجارة الرقيق والاستعمار والوحشية، ولا تزال الأفكار المسبقة حاضرة للغاية، بعد قرن من الزمان، في الإعلانات وفي أغاني الأطفال، وفق ما ذكرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية في تقرير لها عن الفيلم.

ويراوح مؤلفو الفيلم بين نقل الشهادات وتقديم بعض المعطيات التاريخية، ويحترمون الصمت ويلتقطون بدقة لحظات الجدية والفرح والحزن التي تصاحب حديث محاوريهم، حيث يروي الجميع آلاف الحالات التي سببت لهم الانزعاج والإذلال الذي عانوا منه في المدرسة أو في عالم العمل بهدوء ودقة، وأحيانًا بروح الدعابة.

ويتذكر سوبرانو، الذي كان يسافر يومًا ما في الدرجة الأولى بالقطار السريع مع عدد من الموسيقيين، أنه سمع قائد الفرقة الموسيقية يشير إليهم قبل أن يلجأ إلى المدير، وهو أبيض البشرة ليسأله ”إنهم يتحدثون الفرنسية، أليس كذلك؟“.

ويؤكد هذا الوثائقي، أنّه رغم المواقف الصعبة، فإن السود في فرنسا يحافظون على كثير من الأمل، وتقول راقصة الباليه ”كاتي“ البالغة من العمر 22 عاما إنها ”لن تتراجع عن المضي نحو تحقيق أحلامها، رغم ما يُقال عن أن جسدها الأسود لا يناسب الباليه“.

من جانبه، يؤكد الطباخ موري ساكو، وأصله من دولة مالي ”لقد ولدنا هنا ونشأنا هنا ولدينا الحق في أن نحلم، بأن يكون الواحد فينا رائد فضاء أو فيزيائيًا أو طباخًا“.

وأضاف ساكو الذي يدير سلسلة مطاعم ”موسيكو“ في باريس ”نحن جيل له الحق في الحلم“.