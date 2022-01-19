سعد البراهيم يهاجم منتقدي حبه لـ"المظاهر"

رد الشيف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي سعد البراهيم، على بعض متابعيه الذين انتقدوا حبه للمظاهر والبذخ، أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس.

وانفعل البراهيم، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“، على متابعيه، واصفاً إياهم بـ“وجه الفقر“، مشددا أنه ليس حديث العهد بالمال، بل يملكه منذ أن كان في المدرسة.

وأضاف أنه لم يحصل على المال كغيره دون جهد، بل ”عانى كثيرا وتعب حتى وصل إلى ما وصل إليه“.

ووجه رسالته لمنتقديه أنه ”في الوقت الذي كان يجتهد فيه ليصل إلى طموحه، كانوا هم لا يفعلون شيئا“.

وعلق سعد البراهيم في منشوره بالقول، إنه ”سيظل يوثق نجاحاته، رغما عن الجميع، دون أن يأبه بالحاسدين والحاقدين“، خاصة أنه في وقت حاجته لم يكن هناك أحد معه ليدعمه، بل صنع نفسه بنفسه.

وختم كلامه بالتأكيد على أنه سيستمر باستعراض حياته عبر حساباته، ليغيظ حاسديه: ”كل مرة بزيد نجاح وبصور أشياء تحرقكم أكثر، أبي قلبكم ينفرك فرك كإني فاركه بزفلت، ويلا عاد طسو من ويهي“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها سعد البراهيم انتقادات من متابعيه، فسبق أن انفعل عليهم، مؤكدا أنهم ”سيكونون سببا في قطع رزقه، لكثرة سلبيتهم“، وذلك بعد تعليقهم على امتلاكه مطعما.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، احتفلت المشهورة بدور البراهيم بتوثيق حساب شقيقها سعد البراهيم على ”سناب شات“، في حفل أثار جدلا بين متابعين، خاصة بعد أن طلبت بدور من شقيقها سعد أن يرقص.

ويتهم متابعو سعد البراهيم بتحوله إلى نسخة من شقيقته بدور، كما يصفون سلوكه وأسلوبه بـ“الأنثوي“.

وانفعل المشهور السعودي، آنذاك، على متابعة أكدت له أنه وشقيقته ”مكروهان“، حيث استنكر كلامها بتعليقه: ”إحنا توافه على قولتك والناس تكرهنا لها الدرجة ليش تجري وتلاحقين ورا أخبارنا! لما إحنا مو مهمين لها الدرجة وما عندنا متابعين ليش تلاحقينا بها الدرجة وتقري التعليقات وتشوفي الردود وتتابعي الحملات اللي مسويينها ضدنا! غريبة أنت“.

وعرف سعد البراهيم، الذي يتابعه أكثر من 80 ألف متابع عبر ”انستغرام“، شهرته، بتقديمه لوصفات الطعام، كما قام بإطلاق خط عطور باسمه من فرنسا، فيما يعرف نفسه كذلك على أنه فنان تشكيلي.