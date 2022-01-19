بعد اتهامها بتقليد رهف القحطاني.. بدور البراهيم: "البرقع تراث جداتنا"

أبدت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية بدور البراهيم انزعاجها، بعد تلميح متابعة لها بتقليدها رهف القحطاني، بارتدائها البرقع والعباءة من التراث السعودي.

وأكدت بدور، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، أن ”البرقع من تقاليد السعوديين عامة، وليس البدو فحسب“، وأن الجدات كن يرتدينه، فهو تراث لجميع أهل المملكة“.

وانفعلت المشهورة السعودية بعد اتهامها بتقليد القحطاني، التي ارتدت البرقع في وقت سابق، بالقول إن ”متابعيها الأقدم يعرفون أنها تخرج بالبرقع بين الفينة والأخرى، لإحياء التراث“، في تلميح منها أنها ترتديه في الأصل قبل القحطاني.

وأضافت في معرض حديثها: ”من حق أي مشهورة ارتداء البرقع وإحياء التراث، لكنها ليست بحاجة للتشبه بـ(فلانة وعلتانة)، على حد تعبيرها“.

وعلقت على متابعة: ”أنا بدور البراهيم إنتي فهمتي؟ لا أبي أصير فلانة وعلتانة، الله يخلي لها أهلها (..) لكن أنا بدور البراهيم، اسمي يشيخني، بدور البراهيم بنت وايل“.

ولاحقا، ظهرت بدور البراهيم في مقطع فيديو آخر، وهي ترتدي برقعا وعباءة، لافتة إلى رغبتها بتعريف المتابعين بهما، مبينة أنهما من التراث، وكانت النساء يرتدينه في فترة الثمانينيات.

وسخرت، أثناء ارتدائها حقيبة نسائية وتأكيدها على أن النساء في الثمانينيات كن يرتدين على غرارها سواء كن من البدو أو غير ذلك، من رهف القحطاني دون أن تسميها، وذلك بقولها: ”ما جبت شنطة فلانة وعلانة، شفتو بعمركم واحدة تروح سوق ماسكة شنطة مجوهرات! لا طبعا أنا صرت ستايل المتعارف عليه“.

وشددت أثناء ارتدائها الزي التقليدي، الذي خرجت فيه إلى أحد الأماكن التراثية في الأحساء، بالقول: ”بدور البراهيم نسخة بالتراث لن تتكرر“.

وكانت المشهورة السعودية رهف القحطاني زارت مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في وقت سابق، وهي ترتدي برقعا من الزي التراثي، بينما وصلت المهرجان على عربة يجرها جملان، وترجلت منها وهي تحمل بيدها حقيبة مخصصة للمجوهرات.

ورغم حضور عدد كبير من مشاهير ومشهورات مواقع التواصل للمهرجان، إلا أن إطلالة رهف المستوحاة من التراث كان لها النصيب الأكبر في لفت الأنظار، فيما تباينت ردود الفعل عليها من قبل المتابعين.