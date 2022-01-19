طالبت بمنزل الزوجية.. طليقة مصطفى فهمي: لم أحصل على حقوقي الشرعية

قالت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، إنها لم تحصل على أي من حقوقها الشرعية والقانونية، من طليقها الفنان المصري مصطفى فهمي، منذ طلاقهما في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت فاتن موسى في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديو ”إنستغرام“ الثلاثاء، أن ”طليقها يتعمد عدم إيفائها حقوقها“.

وأشارت الإعلامية اللبنانية، إلى أنها طالبت مصطفى فهمي، من قبل أكثر من مرة بتسريح بإحسان، وأن ”يوفيها حقوقها الشرعية والقانونية التي في ذمته بود ومعروف“.

ولفتت فاتن موسى إلى أنها طلبت من طليقها منزل الزوجية ضمن حقوقها الشرعية بحسب رؤيتها، قائلة: ”البيت لزوجتك وليس لك انتبه !.. المعلوم أن الرجل مالك بيته، ولكن الرجل يسكن عند زوجته“ مستشهدة ببعض آيات القرآن الكريم التي فسرتها على طريقتها لتدعم موقفها.

وتابعت: ”ويؤكد الله – عز ّّوجل- أن الزواج ميثاق غليظ، ليس للتلاعب والاستهتار والاستعراض والاستهانة به، واستسهال الطلاق واستعراضه، وأكل حقوق الزوجة والاستقواء عليها وإهانتها بعد تطليقها، وإيذائها عامدا متعمدا“.

View this post on Instagram A post shared by Faten Moussa فاتن موسى (@fatenmoussafahmi)

وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت المحامية المصرية سناء لحظي، مسؤولة المكتب القانوني للفنان مصطفى فهمي، طلاقه من زوجته فاتن موسى بعد زواج استمر لمدة 6 سنوات.

وقالت المحامية المصرية حينها، إن الطلاق تم بين الطرفين في هدوء تام، ولم تذكر أسبابه، مؤكدة أن ”كلا منهما يكن كامل الاحترام للآخر“، الأمر الذي نفته ”موسى“.

ولكن فاتن موسى قالت في بيان إنها تلقت نبأ طلاقها غيابيا عن طريق المحامية بعد مراوغة منها ومن طليقها وليس كما أدعت..

وعن حصول الإعلامية اللبنانية على حقوقها الشرعية، أشار الفنان مصطفى فهمي، في وقت سابق، إلى أن طليقته ”لا تريد مستحقاتها القانونية فقط، لكنها تريد أن تحقق ثروة مالية طائلة على حسابه“.

وأشار الفنان مصطفى فهمي في بيان سابق، إلى أنه عرض على طليقته، كافة مستحقاتها القانونية، بإنذارات رسمية و“تسلمتها وتعلم بها علم اليقين“، بحسب قوله، وهو الأمر الذي نفته الإعلامية.

وعقب الطلاق، كشفت محامية مصطفى فهمي، المصرية سناء لحظي، عن الأسباب التي أدت إلى طلاق فاتن موسى، حيث قالت إن ”فاتن كانت تستعين بأشخاص من دول عربية للنصب على مصطفى فهمي، حيث كان يتصل به أشخاص مجهولون، ويخبرونه أن زوجته اقترضت منهم أموالا ويريدونها وإلا سيقومون بحبسها، وعندما يسألها فهمي تؤكد اقتراضها لهذه المبالغ الكبيرة، وتطالبه بسدادها، وكررت ذلك الموقف أكثر من مرة.

وهو الأمر الذي نفته محامية فاتن موسى، المصرية إيناس فوزي، في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“، ووصفت تصريحات محامية مصطفى فهمي بـ“الكذب والافتراء“ على الإعلامية لمجرد مطالبتها بحقوقها الشرعية من طليقها“.