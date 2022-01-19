تحديد الثالث من أبريل موعدا لإقامة حفل جوائز غرامي

قالت الأكاديمية الوطنية الأمريكية لتسجيل الفنون والعلوم وشبكة سي.بي.إس في بيان يوم الثلاثاء إن حفل توزيع جوائز غرامي الذي يكرم أفضل العروض الموسيقية تغير موعده ومكانه ليكون في الثالث من أبريل/ نيسان بلاس فيجاس.

كان من المقرر أن يقام الحفل في 31 يناير/ كانون الثاني بوسط لوس أنجليس، لكن المنظمين ألغوا ذلك الموعد، إذ تسببت السلالة أوميكرون في موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19.

وسيقدم الكوميديان تريفور نوح الحفل الذي سيبث على الهواء مباشرة من إم.جي.إم جراند غاردن أرينا.

كان حفل توزيع جوائز جرامي في 2021 قد تأجل بسبب جائحة كوفيد-19. وأقيم الحفل في مارس/ آذار بدلا من يناير/كانون الثاني وشمل مزيجا من المقاطع المسجلة مسبقا والعروض الحية أمام جمهور صغير مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وفي بداية العام الجديد، أعلنت الأكاديمية الوطنية الأمريكية لتسجيل الفنون والعلوم التي تمنح جوائز غرامي وشبكة (سي.بي.إس) أنه تقرر تأجيل حفل توزيع الجوائز الموسيقية المرموقة لأجل غير مسمى.

يأتي اتخاذ هذا القرار في وقت تتعاظم فيه المخاوف وتزيد الإصابات بأرقام قياسية بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذي يتفشى بشكل سريع جداً بين الأفراد.

وجاء في بيان صادر عن منظمي حفل الجائزة: ”نتطلع للاحتفال بليلة الموسيقى الكبرى في موعد سيُعلن لاحقا“، وكان من المقرر إقامة الحفل يوم 31 يناير/ كانون الثاني.

وكان مصدر مقرب من مجلة ”Billboard“ قد قال، في وقت سابق، إن تأجيل الحفل يبدو مرجحاً بشكل كبير، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يقام في موعد لاحق، لم يتحدد حتى الآن.

وشهد العام الماضي كذلك تأجيل حفل توزيع جوائز غرامي، وتم إقامته في 14 مارس 2021، بدلاً من 31 يناير 2021، في مركز مؤتمرات لوس أنجلوس، بدلاً من مركز Staples، وهو المكان المخطط له سابقاً.