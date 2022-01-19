نداء شرارة تحسم الجدل حول إجرائها عمليات تجميل

حسمت الفنانة الأردنية نداء شرارة، الجدل حول إجراء عمليات تجميل في وجهها، حيث كشفت حقيقة الصورة المتداولة لها بهذا الشأن.

وأعربت نداء عبر حسابها في ”انستغرام“، عن استيائها من تداول صورة لها تزعم خضوعها لعملية تجميل في أنفها، من خلال صورة تكشف الفرق بين أنفها قبل وبعد العملية.

وحرصت شرارة على إعادة نشر الصورة عبر ”ستوري“ معلقة ”قبل وبعد قمرين، مش فاهمة يعني هاد إعجاب ولا تنمر.. مناخيري بالصورة اللي فوق معمول لها فوتوشوب وتحت ما كنت أفهم بالفوتوشوب غيروو؟“.

ولم تكن شائعة التجميل هي الأولى التي تواجهها الفنانة الأردنية، حيث لاحقتها من قبل شائعة خلعها للحجاب، وأعربت وقتها عن استيائها الشديد من هذه الشائعات، ووجهت عتابها للمنصات التي تنشر مثل هذه الأخبار التي وصفتها بالكاذبة.

وكانت الفنانة الأردنية نداء شرارة قد طرحت أغنية بعنوان ”إنت فرحة“، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حققت نحو 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية كلمات آية علاء وألحان نداء شرارة وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وإنتاج جان ماري رياش.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي طرحت نداء أغنية ”قالهالي“، عبر ”يوتيوب“، وتخطت الـ 4 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات أحمد راؤول، وألحان وإنتاج جان ماري رياشي وإخراج جيلبر بو.

يشار إلى أن نداء شرارة حاصلة على لقب ذا فويس: أحلى صوت (الموسم الثالث) عام 2015، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.

في أغسطس/ آب 2016 طالتها شائعة تخليها عن الحجاب، بعد حفلها في مهرجان جرش، ونشرت حينها تدوينة طويلة عبر حسابها الرسمي أكّدت فيها تمسكها بحجابها قائلة ”أنا من تمسكت بحلم ومبدأ، لست ممن يعشقون التنازل من أجل الحصول على شيء، كل ما عليك أن تستمتع بصوتي فقط، لا أن تقيمني“.

ولدت نداء في العاصمة الأردنية عمان، وهي تحمل درجة الدبلوم في التربية الخاصة.

عملت كمدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت تمضي معظم وقتها في المنزل بين الكتابة والتلحين والدندنة والغناء.

أطلقت الفنانة شرارة في سبتمبر/ أيلول 2016 مبادرة ”نداء الأمل“، التي تهدف إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة واستثمار قدراتهم الخاصة.