"أبوفلة" يجمع 11 مليون دولار لتدفئة 100 ألف أسرة

تمكن اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان، الشهير بـ“أبو فلة“، اليوم الثلاثاء، من جمع 11 مليون دولار خلال 12 يوما فقط.

وهذا المبلغ ضمن حملة ”أبو فلة“ الخيرية الجديدة التي أطلقها من مدينة دبي، بقصد الوصول لمبلغ 10 مليون دولار، وتخصيصه لتدفئة اللاجئين والمحتاجين في العالم العربي وأفريقيا.

وظهر ”أبو فلة“ من داخل غرفته الزجاجية التي دخل إليها منذ إطلاق حملته في السابع من كانون الثاني/يناير الجاري، متأثراً عقب أن تمكن من تحقيق هدفه وجمع أكثر من المبلغ الذي سعى إليه خلال مدة قصيرة.

وتجمعت حشود كبيرة حول الغرفة الزجاجية التي شهدت جمع هذا المبلغ الضخم، بانتظار خروج ”أبو فلة“ الذي ترافق باحتفالات واسعة من قبل الشبان الذين شاركوا معه من داخل الغرفة طيلة أيام الحملة الإنسانية، والزوار المتواجدين الذي هتفوا باسمه معبرين عن فرحتهم بالحملة.

وساهم العديد من المتبرعين والجمعيات والمؤسسات الخيرية من داخل الإمارات وخارجها بجمع هذا المبلغ، منهم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تبرعت بمبلغ مليون و100 ألف دولار لصالح هذه الحملة.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

ومن المقرر أن يتم الاحتفال بإنهاء هذه الحملة في ”برج خليفة“ وفق ما أعلنه سابقاً اليوتيوبر الشهير.

وكان ”أبو فلة“ قد أعلن عن حملته قبل انطلاقها، وأكد أنه لن يخرج من الغرفة الزجاجية الموجودة قرب برج خليفة حتى يجمع 10 مليون دولار.

وقال حينها إن الحملة ستكون بالتعاون مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وجهات أخرى، لجمع هذا المبلغ لإعانة المحتاجين واللاجئين الذين يعانون من ظروف صعبة وحرمان أبسط مقومات الحياة ومنها وسائل التدفئة.

وتستهدف الحملة التي أطلقها ”أبو فلة“ بالتعاون مع حملة ”أجمل شتاء في العالم“ في الإمارات، تدفئة 100 ألف أسرة، وهي أكبر حملة يطلقها المشهور الكويتي.

وسبق لـ“أبو فلة“ الذي يحظى بمتابعة أكثر من 23 مليون مشترك عبر قناته في ”اليوتيوب“ أن أطلق حملات لجمع تبرعات لأغراض خيرية يستفيد منها اللاجئون والمرضى وغيرهم من الفئات التي تتطلب الدعم والمساندة.

وكانت حملة تشرين الأول/أكتوبر 2021، أحدث حملات الشهير الكويتي، التي تمكن خلالها من جمع مليون دولار، في 28 ساعة فقط، خُصصت لدعم أكثر من 5 آلاف أسرة سورية لاجئة.

وتبنت مفوضية اللاجئين في منظمة الأمم المتحدة، الحملة، وأنشأت أيقونة لجمع التبرعات لصالح الحملة التي استفاد منها أكثر من 17 ألف شخص.

وفي آذار/مارس 2020، أطلق ”أبو فلة“ حملة لجمع تبرعات من أجل علاج 1000 إنسان مصاب بماء العين، وذلك بمناسبة وصول قناته على ”يوتيوب“ إلى 10 ملايين متابع.