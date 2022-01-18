بعد إصابتها بالسرطان.. جواهر الكويتية تكشف عن معاناتها من "الكيماوي"

كشفت الفنانة جواهر الكويتية، بعد ظهورها في مقطع فيديو جديد، عن معاناتها من ”الكيماوي“ خلال رحلة علاجها من مرض السرطان.

وظهرت جواهر، التي أصيبت بمرض السرطان مطلع العام 2020، في فيديو عبر حسابها في ”تيك توك“، وتحدثت عن معاناتها من جرعات الكيماوي، مؤكدة أنه يقوم بإذابة ”كل شيء“ في جسدها.

وقالت إنها كانت ترغب في عمل بعض التحسينات التجميلية بوجهها وحقنه على غرار الـ“فيلر“ و الـ“بوتكس“، وذلك من قبيل التغيير ودعم حالتها النفسية، إلا أن الطبيب أبلغها بعدم جدوى ذلك، كون العلاج الكيماوي يقوم بإذابة كل شيء.

وعلقت بالقول: ”اللي ياخذ كيماوي ما يصير يسوي أي شي، لإن ماكو فايدة، اليوم آخذ جرعة، الكيماوي يذوب كل شي، كان ودي فيلر ما يضر، بوتكس، الدكتور يقلي ليش، قلتله ليش، يقلي كله روح، قلتله يعني تغيير أبي أغير جذي نفسيا (..)“.

وظهر على صوت الفنانة الكويتية التعب أثناء حديثها عن تطورات حالتها الصحية ورحلة مكافحتها للمرض، كما ظهرت بمظهر أكثر نحافة.

وتفاعل متابعو جواهر معها، داعين لها بالشفاء العاجل، ومشيدين بمعنوياتها المرتفعة.

وسبق أن وصفت جواهر الكويتية جرعات الكيماوي، بأنها رحلة ”عذاب“.

وكانت جواهر الكويتية قد سردت في أغسطس/ آب من العام الماضي، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، مؤكدة إصابتها بسرطان المعدة الذي انتقل إلى الكبد، ومعرفتها به في نهاية العام 2019، وذلك بعد خطأ سابق في التشخيص.

ولفتت إلى خوضها رحلة علاج طويلة في لندن، إذ بدأت العلاج في مطلع 2020، وخضعت لما يقارب 60 جرعة كيمياوي.

وقالت، آنذاك، في تصريحاتها، إن رحلتها مع مرض السرطان، غيّرت حياتها 180 درجة للأفضل رغم التجربة المؤلمة.

وشددت في لقاء تلفزيوني مع مواطنتها الإعلامية مي العيدان، أنها ”سعيدة بهذا الابتلاء“، وتسعى ”للتغلب على المرض“، رغم تأكيد الطبيب سابقا لها أنه لا يمكن إزالة الأورام من جسدها.

واضطرت الفنانة الكويتية للانقطاع لفترة طويلة عن جمهورها في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال بداية العلاج، لتظهر لاحقا على فترات متباعدة، لتطمئن جمهورها، وتكشف عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة باستمرار أن ”معنوياتها مرتفعة“.

ودافعت عن استمرار ظهورها في مواقع التواصل، رغم المرض، مؤكدة أن ذلك يمنحها طاقة إيجابية.