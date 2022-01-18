ديانا حداد ترد على انتقادات بشأن تقليدها لنوال الكويتية

ردت الفنانة اللبنانية ديانا حداد على الانتقادات التي وجهت إليها بأنها تقلد الفنانة نوال الكويتية، وذلك بعد أن ظهرت في جلسة تصوير ترتدي خلالها فستانا أبيض، بنفس تصميم ولون فستان ارتدته نوال الكويتية أخيرا، واتخذت نفس وضعية التصوير التي اتخذتها نوال؛ ما جعل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي يتهمونها بتقليدها.

ونشرت الفنانة اللبنانية الحاصلة على الجنسية الإماراتية تغريدة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت خلالها حقيقة تقليدها للفنانة الكويتية، حيث نشرت الصورة موضع الاتهام وعلقت عليها: ”للعلم فقط.. هذه الصورة تم تصويرها في الأول من سبتمبر 2021، يعني منذ أربعة أشهر للي قاعدين يقارنوا ويقولوا ديانا قلدت نوال.. مع حبي الكبير لـ أم حنين“.

ولم تكتف ديانا حداد بهذه التغريدة، بل تبعتها بتغريدة أخرى تؤكد خلالها عدم تقليدها لنوال الكويتية، وكتبت فيها ”واللي عنده استفسار يتأكد من المصور، لأنه نفس المصور اللي صورني صور أم حنين.. وخلينا نرتقي بألفاظنا وتفكيرنا يا حلوين“.

وكانت الفنانة ديانا حداد اشتركت مع نجمات ومشاهير من دول الخليج والعراق في أغنيتها ”عشق ضميان“، التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والتي تم طرحها في أيلول/سبتمبر الماضي.

واجتمع كل من النجمات: الكويتية نهى نبيل، وغدير السبتي، والبحرينية شيلاء سبت، وعارضة الأزياء السعودية مودل روز، واليوتيوبر العراقية نور نعيم المشهورة بـ“نور ستارز“، في تصوير الأغنية إلى جانب الفنانة ديانا حداد.

ونشرت الفنانات المشاركات في التصوير، مقتطفات من الفيديو كليب، وكواليس تصوير الأغنية، معبرات عن سعادتهن بهذه المشاركة معًا.

وأغنية ”عشق ضميان“، من كلمات الشاعرة الكويتية نهى نبيل، وهي باللهجة السعودية، ومن ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم، وإخراج الإماراتية نهلة الفهد.

وتعتبر هذه ثاني قصيدة مغناة للشاعرة نهى نبيل، إذ كانت أولى قصائدها المغناة من نصيب الفنان الإماراتي فايز السعيد، بعنوان ”حرمت عيني“، والتي تم طرحها في تموز/ يوليو الماضي، على قناته الرسمية على موقع ”يوتيوب“.

وقبيل إطلاق الفيديو الكليب، نشرت الفنانة ديانا حداد صورة جمعتها بالنجمات لتشويق متابعيها للعمل، ولاقت الصورة ترحيبا من قبل العديد من المتابعين الذين عبروا عن سعادتهم بهذا التعاون مع الفنانات المشاركات، مرجحين أن هذا سيكون إضافة قوية إلى العمل.