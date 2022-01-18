مواطن سعودي ملمحاً لهند القحطاني: "طباخة".. ومتابعون يدافعون عنها

انبرى متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بالدفاع عن المشهورة السعودية هند القحطاني، بعد انتشار ادعاءات بأنها تعمل كطاهية ”طباخة“ في أمريكا.

وكان مواطن سعودي ادّعى، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هند القحطاني تعمل طباخة في قصر يعود لسيدة أمريكية في الولايات المتحدة.

واتهم المواطن، عبر فيديو بثه عبر حسابه في ”تيك توك“، المشهورة السعودية، بـ ”الكذب وتزييف حياتها بادعاء الثراء“، موضحاً أن ”الواقع مخالف لهذه الصورة تماما، وهي في ضيق حال“.

وأضاف أن ”القصر الذي تظهر فيه القحطاني على أنه منزلها، ليس كذلك، بل منزل ثرية أمريكية تعمل لديها“.

ولم يتطرق المواطن لاسم المشهورة المعنية، إلا أنه أكد أنها في الولايات المتحدة، ولديها بنات، ما اعتبره كثيرون أنه يقصد فيه المشهورة هند القحطاني المقيمة هناك مع أبنائها وبناتها.

وقال في معرض حديثه إن ”هناك إحدى المشهورات في الولايات المتحدة تدّعي البذخ والرفاهية، وتظهر أمام متابعيها أنها سعيدة في حياتها، كما تقوم بالتصوير في بعض الأحيان مع سيدة أمريكية وبناتها، زاعمة أنهن صديقات لها ولبناتها، ولكن في الواقع هي تعمل لدى هذه السيدة في قصرها، وتدّعي أن القصر ملك خاص لها، بينما تعيش فيه كطباخة“.

ووجه حديثه لمتابعي القحطاني، يطالبهم بعدم تصديق المشاهير وما يظهرونه على حساباتهم في مواقع التواصل، لافتا إلى أنهم ”يعتمدون على الخداع“.

وختم كلامه بالقول إنهم ”يعيشون في نعمة في السعودية وهم محسودون عليها، بينما يعيش المشاهير حياة مزيفة وخادعة“.

ورغم تعرض المشهورة هند القحطاني دائما لانتقادات من قبل مواطنيها، إلا أنه خلافا للمعتاد لاقت اتهامات المواطن المعني استنكارا من قبل متابعين، بينما دافعوا عن القحطاني.

واتهم مغرد على موقع ”تويتر“ يدعى ”نواف“، صاحب الفيديو بالكذب، مطالبا بالدليل على كلامه ”الحين هذا قالنا كذبته ذي علشان يقولنا انّا عايشين في نعمة في السعودية؟! اولاً ناخذ ادعاءه البينة على من ادعى وش اثباتك انه طباخه في ذلك القصر؟! من وجهة نظري من يوم تابعتها وهي ماشاء الله الاعلانات دايم تعلن بالاعلانات كم طلعت؟! بعدين البنت مدرسة واخذت سنوات كم تاخذ الله يزيدها“.

وأيده آخر بالقول ”هند القحطاني ما ادانيها ولا احب اشوف سناباتها كله اسوي لها اخفاء. بس كلامك غير صحيح الحرمة مشهورة ومتابعينها واجد باليوم تسوي اعلانات كثيرة يعني الدراهم تجيها من كل صوب. ماهي بحاجة انها تكون طباخة.“.

فيما اتهم مغرد باسم ”خوليو“ صاحب الفيديو، بالبحث عن الشهرة باتهامه لهند القحطاني ”ماعنده سالفة ويحتك فيها يبيها ترد عليه علشان ينشهر بغض النظر عن محتواها هي أصلًا من بيت عز وثرية قبل تجي أمريكا وغير كذا تملك أكثر من شركة غير دخلها من الإعلانات“.

واستنكرت مغردة أخرى، الاتهامات ”صح ما اتفق مع #هند_القحطاني بس واضح ان ذا يبي شكل. قال طباخة قال ،،؟؟ ترفل بالنعم هند واعلان عندها براتب مية طباخة“.

وسخرت ”فرح“ من اتهامات صاحب الفيديو: ”هههههه منهي صاحبة القصر ذي اللي تخلي طباختها تاخذ اكبر غرفة في القصر وكل بنت غرفة خاصة وكمان تعطيها غرفة لبستها وملحق كاااامل لولدها ومفاتيح القصر بيدها وتتربع بقهوتها مره في الحديقة ومره في الصالة وتعزم ضيوفها عليه.!؟ ههههههههه يا شين بعض الرجال اذا قام يعبر عن غيرته بطريقة تضحك“.

ولم تعلق المشهورة السعودية هند القحطاني على الاتهامات التي طالتها من قبل صاحب الفيديو حتى هذه اللحظة.