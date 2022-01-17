فجر السعيد ترد على اتهامها بوجود علاقة غرامية تربطها بالإعلامي فراس الحمداني

علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على اتهامها بقضاء ليلة حمراء مع الإعلامي العراقي فراس الحمداني، مشيرة إلى أن كل ذلك كذب وافتراء.

وكان قد نشر حساب يحمل إسم ”يا صاحب الأمر“ تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قال فيها: ”كشفت وثيقة مسربة عن فضيحة أخلاقية تهدد الكويت على إثر علاقة جنسية أقامتها الكاتبة الكويتية فجر السعيد خلال زيارتها للعراق“.

وتابع ”يا صاحب الأمر“: ”وذكرت الوثيقة التي وقع عليها عدد من أعضاء مجلس الأمة المطالبة بالتحقيق في الفيديو الذي يوثق ليلة حمراء في أحد فنادق بغداد مع الإعلامي العراقي فراس الحمداني“.

وأعادت فجر السعيد نشر تغريدة ”يا صاحب المقام“ على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وعلقت عليه قائلة: “ يا خمه يا زباله ياللي أكيد أعراضكم مباحه استغفرالله العظيم جان فيكم خير وفيهم رجال مو شي ثاني طلعوا الوثيقه وانا انشرها لكم … بس اللي يسوي هالشي اكيد مو رجال قولاً واحدا“.

على فكره انا واثقه من نفسي جداً وامي الله يرحمها كانت دايماً تقولي #امشي_ياحرّه_ماعليج_مضره بس كان في داخلي شي يقول يمكن هالجماعه فعلا كلامهم عن الشريعه وحدود الله عن قناعه فقلت خل اشوف يمكن صج ويطلع منهم واحد يشهد شهادة حق فيني رغم الخصومه السياسيه صيانة لاعرض الناس.خيبوا ظني😰 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 17, 2022

ونشرت الإعلامية الكويتية تغريدة أخرى قالت فيها: ”على فكرة أنا واثقة من نفسي جدا،ً وأمي الله يرحمها كانت دايماً تقولي امشي ياحرّه ماعليج مضره، بس كان في داخلي شي يقول يمكن هالجماعة فعلا كلامهم عن الشريعة وحدود الله عن قناعة، فقلت خلي أشوف يمكن صج ويطلع منهم واحد يشهد شهادة حق فيني، رغم الخصومة السياسية، صيانة لأعراض الناس.. خيبوا ظني“.

وتضامن مع فجر السعيد العديد من الشخصيات العامة من بينهم النائب أسامة الشاهين الذي كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر تضامن خلالها مع السعيد، حيث قال: ”فبركة ركيكة مفضوحة.. محشومة عنها أختنا الفاضلة أم عثمان، وأسرتكم الكريمة، ومحشومات بنات الديرة والمسلمين، عن كل قذف وشتيمة، وللمفبرك القاذف البذئ نقول: (نشر رابطا بعنوان التحذير من قذف المؤمنين والمؤمنات)“.

شكراً النائب #أسامه_الشاهين هذا هو الدين الصحيح .. وهذا نموذج للسياسي المختلف معاي ولكن عند قضية مثل #الاعراض لايمكن ان يصمت وبيده براءة المتهم.. شكراً pic.twitter.com/86q6I76bBW — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 17, 2022

وكانت قد أيدت محكمة التمييز في دولة الكويت مؤخرا حكم محكمة الاستئناف بتغريم الإعلامية المثيرة للجدل فجر السعيد في قضية إساءتها لرئيس نادي القادسية الرياضي الشيخ ضاري الفهد الصباح، عبر برنامج تلفزيوني.

ووفق حساب ”خبر عاجل“ المحلي، فقد غرمت محكمة التمييز فجر السعيد بمبلغ 3 آلاف دينار (9,900 دولار)، مع تعويض الشيخ ضاري الفهد 5001 دينار (ما يعادل 16,503 دولار)، على خلفية الإساءة له.