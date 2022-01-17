رد فعل صادم من أصالة تجاه أنغام رغم الاعتذار.. هل تجددت الخلافات؟

أثارت الفنانة السورية، أصالة نصري، اندهاش جمهورها ومتابعيها، فى الساعات الماضية، وذلك بعدما قامت بحذف جميع المنشورات التى قامت فيها بالاعتذار للفنانة المصرية ”أنغام“، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير ”إنستغرام“

ولم تكشف أصالة عن أسباب حذف منشورات الاعتذار لأنغام، لتعود التساؤلات من جديد حول تجدد الخلافات مع الفنانة المصرية.

أما عن قرار أصالة، فجاء بعد مرور أسبوعين على حفلها الغنائي الذي جمعها بمجموعة من النجوم العرب في المملكة العربية السعودية، ومن بينهم الفنانة المصرية أنغام، الأمر الذي يؤشر بأن قراراها بحذف منشورات الاعتذار ينبئ بتجدد الخلافات.

وكانت أخر ما نشرته الفنانة السورية، عبر ”إنستغرام“ هو فيديو من مقابلة تلفزيونية جمعتها بأبنائها معلقه بقولها: ”صولا.. طول السنة حب مليون حكاية في ”معكم منى الشاذلي“ الخميس والجمعة، والمفاجأة حضور أولاد أصالة، انتظرونا“.

أما عن الفنانة أنغام، فتجاهلت ذلك الموقف تماما، ولم تشر إلية من خلال حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، كانت أصالة قد نشرت عبر حسابها على ”إنستغرام“، فى أبريل 2021 صورة لـ“أنغام“ برفقة أبنائها عمر وعبدالرحمن، وأكدت من خلالها اعتذارها عن الخلاف الذي وقع بينهما، حينها بسبب زواج الفنانة أنغام من الموزع أحمد إبراهيم الذي تزوج آنذاك من ابنة شقيق طارق العريان زوج الفنانة أصالة السابق.

وأكدت أصالة في منشورها أنها بالفعل أخطأت في حق أنغام، وأنها اخطأت التقدير، وقدمت إعتذارا أيضا لكل من عمر وعبدالرحمن عما بدر منها، مشيرة إلى أنها متقلبة لرد فعل الفنانة المصرية، موضحة أنهما كانو من المفترض أن يكونوا سندناً لبعض في كل الظروف.

وردت الفنانة المصرية أنغام، حينها على اعتذار أصالة، معتبرة أن الجميع يخطئ، وأن الاعتذار يعد من الشجاعة ولا يقلل من شأنها، مؤكدة أمام الجمهور على قبول اعتذارها، وأنها لم تكن هناك خلافات بينهما.

يذكر أن أنغام كانت تربطها علاقة صداقة بأصالة نصري، انتهت عقب زواج الفنانة المصرية من الموزع أحمد إبراهيم عام 2019، الذي كان متزوجا من ابنة شقيق طارق العريان طليق اصالة، والذى كان سببا فى غضب أصالة وانحيازها لعائلة زوجها، وتبادلا التصريحات الهجومية في ذلك الوقت، بعد فترة من صداقتهما العلنية ومشاركتهما في عدة حفلات.