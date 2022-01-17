آخرهن سارة الودعاني.. مشهورات تعرضن للتنمر بسبب عمليات التجميل

تعرضت الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني أخيرا لانتقادات واسعة بسبب إجرائها ثلاث عمليات تجميل بأنفها، لتخرج وترد على المتنمرين عليها بأنها قامت بهذه العمليات كي تبدو جميلة في نظر زوجها، وأنه ليس عيبا أن تسعى المرأة لنيل إعجاب زوجها.

وسارة الودعاني ليست المشهورة الوحيدة التي تعرضت للتنمر بسبب عمليات التجميل، ولكن هناك العديد من نجمات الفن ومشهورات مواقع التواصل الاجتماعي وقعن في مرمى نيران المتنمرين، وتاليا أبرزهن.

داليا نعيم

تعرضت الإعلامية العراقية داليا نعيم لانتقادات واسعة بسبب تصريحاتها أخيرا عن عمليات التجميل، إذ كشفت أنها أجرت أكثر من 10 عمليات تجميل، بتكلفة تخطت 100 ألف دولار؛ ما عرضها للهجوم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن عمليات التجميل غيرت ملامحها بشكل كبير.

نادية الجندي

تعرضت الفنانة المصرية نادية الجندي للتنمر أخيرا بسبب ظهورها بجلسة تصوير أجرتها على أحد سواحل مصر، وارتدت خلالها ملابس شبابية، وظهرت في الصورة بملامح فتاة صغيرة، رغم أن عمرها تجاوز الـ 70 عاما.

مايا دياب

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل بسبب ظهورها في الأشهر الماضية بملامح متغيرة بسبب إجرائها العديد من عمليات التجميل، لتتعرض بعدها لموجة من التنمر من الجمهور، مشيرا إلى أن كثرة عمليات التجميل أخفت تعابير وجهها.

غادة عبد الرازق

ظهرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق في الأشهر الماضية في أحد البرامج التليفزيونية، واعترفت بإجرائها عملية تجميل بالأنف، ولكن الجمهور انتقدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن تعابير وجهها قد اختفت من كثرة عمليات التجميل.

دنيا بطمة

وتعد المطربة المغربية دنيا بطمة من أكثر النجمات اللاتي تعرضن للتنمر بسبب عمليات التجميل، وذلك بسبب ظهورها بشكل مختلف تماما عن شكلها الحقيقي، إذ تغير لون بشرتها، وجسدها، وأجرت عملية تجميل لأسنانها، بالإضافة إلى عملية ”كونتور الوجه“؛ ما عرضها لموجة من السخرية والتنمر.

نادين نجيم

تعرضت الفنانة وملكة جمال لبنان نادين نجيم لموجة انتقادات واسعة بسبب عمليات التجميل التي أجرتها بوجهها، لترد على هذه الانتقادات من خلال حسابها على ”إنستغرام“ مطالبة الجمهور بالكف عن التنمر والسخرية منها، وأنه لا أحد يستطيع أن يهز ثقتها بنفسها.

سارة سلامة

وقعت الفنانة المصرية سارة سلامة ضحية للمتنمرين بسبب ظهورها بصورة على حسابها الشخصي على موقع ”إنستغرام“ والتي ظهرت خلالها بملامح مختلفة، لتخرج سلامة وترد على هذا الهجوم قائلة إنها لم تجر عمليات تجميل، والتغير في وجهها جاء نتيجة مواظبتها على الرياضة وتناولها بعض الأعشاب الخضراء.

حليمة بولند

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند للتنمر بسبب تغير كبير بملامحها بعد إجرائها العديد من عمليات التجميل، إذ اعتادت بولند على تغيير ملامحها كل فترة؛ ما يعرضها دائما للهجوم.