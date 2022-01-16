وسط أنباء انفصالها.. فرح الهادي تعلن ابتعادها مؤقتا عن مواقع التواصل

أثارت الفنانة فرح الهادي الشكوك عقب إعلانها الابتعاد مؤقتا عن العمل ومواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الراحة، بالتزامن مع تردد أنباء قوية حول انفصالها عن زوجها الإيراني الأصل والمقيم في الكويت عقيل الرئيسي.

وقالت الفنانة فرح وهي من بدون الكويت، في منشور عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ”إنها ستبتعد بضعة أيام عن العمل وكافة مواقع التواصل الاجتماعي؛ لحاجتها للراحة“.

ودعت الفنانة الشابة متابعيها إلى عدم الخوف عليها، مؤكدةً أنها تريد أن تبتعد ”لتعود بقوة وطاقة إيجابية“، مقدمةً بذات الوقت الشكر للشركات وأصحاب المشاريع التي تأجلت بسبب قرارها هذا.

وأرفقت الفنانة منشورها المفاجئ بتعليق عبر حسابها في ”تويتر“ قالت فيه ”في فترة راحة، أزيل السموم من حياتي وسوف أعود قريبا“.

ودعا عدد من متابعي الفنانة الذين أيدوا قرارها بالانقطاع عن مواقع التواصل إلى منح نفسها الوقت الكافي للراحة حتى تتجاوز الظروف التي تمر بها وتتمكن من اتخاذ القرار الصائب، في إشارة منهم إلى علاقتها بزوجها عقيل.

وجاء إعلان فرح هذا، عقب ساعات قليلة من نشر عقيل عبر حسابه في ”تويتر“ منشورا قال فيه ”وصورة قبال مرايتي كل يوم تجمعنا بعض“، سبقه منشور آخر قبل يومين، جاء فيه ”تَجارب هالحياة أدّت إلى خيبات ما عدت ْ“.

وكان الرئيسي قد وجَه قبل أسبوع رسالة حب غامضة عبر حسابه في ”سناب شات“، جاء فيها ”أنا تنبض عروقي.. نص نبض، ووسط صدري.. نص قلب، نصفه الثاني معك.. يعني بعيد“، ولم يتضح إن كان المقصود بهذه الرسالة فرح الهادي، فيما قد تكون الرسالة تلميحا ربما إلى أنهما يواجهان مشاكل في علاقتهما لا أكثر.

وكانت شكوك انفصال الثنائي الشهير قد ازدادت بعد ظهور فرح الهادي بمقطع فيديو وهي تقوم بقص شعرها بنفسها، على غرار قيام المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب بحلق شعرها، كتعبير عن الطلاق.

كما أسهمت تهنئة كل من فرح الهادي وعقيل الرئيسي لجمهورهما على حدة دون أن يشير أحدهما إلى الآخر في تهنئته على خلاف العادة بمناسبة العام الجديد، بتعزيز هذه الشكوك، رغم حرصهما على الظهور معا في صورة لاحقة خلال المناسبة.

وبحسب ما تم تداوله عبر حسابات إخبارية فنية عن أسباب انفصال الثنائي، ”أن خلافات عديدة نشبت بينهما ولم تكن وليدة اللحظة، حيث إنهما على خلافات منذ مدة“.

ورغم الأنباء القوية عن انفصال الثنائي إلا أنهما لم يدليا بأي تعليق حول هذا الأمر حتى الآن، فيما يواصل كل منهما متابعة الآخر بمواقع التواصل التي ما زالت تحتفظ بصورهما المشتركة معا.

وكان الثنائي الشهير قد عقدا قرانهما في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من 2017، فيما احتفلا بزفافهما في 31 ديسمبر/كانون الأول من العام 2017.