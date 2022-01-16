آخرهن فيفي عبده.. فنانات شجعن على تجميد البويضات الأنثوية

أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده، تأييدها لفكرة تجميد البويضات الأنثوية، داعية الفتيات والسيدات للإقدام على هذه الخطوة؛ خوفا من التقدم في العمر بدون زواج وتأخر فرص الإنجاب.

ونشرت الفنانة المصرية عبر خاصية ”استوري“ على حسابها الشخصي عبر ”إنستغرام“، السبت، منشورا حثت خلاله على تجميد البويضات، وأرفقت رابطا لأحد الأطباء لكافة المعلومات عن الأمر.

وكتبت فيفي عبده في المنشور قائلة: ”نصيحة لكل البنات ولكل الستات، العمر بيعدي بسرعة بينا، وتجميد البويضات دي أحسن طريقة للحفاظ على إمكانية الإنجاب مرة أخرى في المستقبل“.

مايا دياب

لم تكن الفنانة فيفي عبده وحدها، من الوسط الفني العربي، التي تحدثت وشجعت ظاهرة تجميد البويضات، فسبقتها قبل نحو أقل من أسبوعين، الفنانة اللبنانية مايا دياب التي أعلنت خلال لقاء تلفزيوني أنها بدأت مرحلة تجميد البويضات، وتشجع النساء عليها.

وقالت مايا دياب، خلال حوارها يوم 3 يناير الماضي، مع الفنانة المصرية نيللي كريم في برنامج ”بصراحة مع“ المذاع عبر قناة MBC1 السعودية: ”أنا في مرحلة تجميد البويضات، مش لأني عاوزة أجيب ولد، أنا دلوقتي عاوزة أجيب ولد طبيعي، بس بعد سنين لو عاوزة يكون عندي مخزون ومطمئنة“.

وأضافت: ”لا أحد يعلم المستقبل وما يخبئه الزمن، خاصة أن هناك تأخرا في سن الزواج والسيدات حاليًا يعملن ويعتمدن على أنفسهن، وتجميد البويضات يعطي فرصة لروح أخرى بأن تعيش“.

شيرين عبدالوهاب

وفي ديسمبر الماضي كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عقب إعلان طلاقها من الفنان حسام حبيب، أنها كانت بصدد تجميد بويضاتها من أجل الإنجاب من طليقها خلال فترة زواجهم.

وأكدت شيرين، خلال حوارها الشهير مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، أنها سافرت إلى الولايات المتحدة من أجل تجميد البويضات الخاصة بها بأجود حالاتها لكن الإجراءات كانت صعبة للغاية وكان يجب أن تحتفظ بالبويضات وحدها، ولكن حسام حبيب أصر على أن تحتفظ بها بالأجنة الخاصة به، ولم تتم العملية.

أروى جودة

وسبقت شيرين الفنانة السعودية أروى جودة، التي أكدت في لقاء تلفزيوني، أنها فكرت بالفعل في فترة من الفترات بتجميد بويضاتها، رغبة في الإنجاب حين تتزوج مع تقدمها في العمر.

وقالت أروى جودة حينما حلت ضيفة على الإعلامية المصرية لميس الحديدي، في 29 سبتمبر الماضي، عبر فضائية ”on“ المصرية: ”كنت عايزة ألحق أخلف زي ما بنات كثير بتفكر بالطريقة دي، وشفنا النموذج ده كتير للأسف، ولخوفها من السن، ولكن فكرت إن لو ربنا عايزني أخلف حيخليني أخلف قبل المعاد اللي فكرت فيه“.

سوزان نجم الدين

وفي أكتوبر الماضي، أيدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ظاهرة تجميد البويضات، قائلة في أحد اللقاءات التلفزيونية، إن هناك الكثير من الأسباب الطبية والعلمية التي تدفع الفتيات لتجميد البويضات، مشيرة إلى أنها لو كانت تعلم بتلك التقنية سابقا لكانت خضعت لها.

أمينة خليل

وفي نفس الشهر وتحديدا يوم 26 أكتوبر الماضي، شجعت الفنانة المصرية أمينة خليل، فكرة تجميد البويضات، مؤكدة أنها مقدرة آراء البعض الرافضين للأمر، ولكنها ترى أن العلم توصل لها ليعطي للمرأة أن تحصل على حلم الأمومة في حال أنها لم تجد الشخص المناسب للزواج في مرحلة مبكرة من العمر.

شمس الكويتية

وتعتبر الفنانة الكويتية شمس، من أوائل الفنانات اللواتي شجعن على فكرة تجميد البويضات لتحقيق حلم الإنجاب في سن متأخر.

وقالت في لقاء تلفزيوني عام 2018 بإحدى الفضائيات المصرية، إنها تفكر في تجميد بويضاتها للإنجاب في المستقبل.

وأضافت حينها: ”زمان مكنتش بخاف إني ميكونش عندي طفل، لكن دلوقتي بخاف.. أنا ضد أفكار قديمة اتزرعت في دماغ المرأة أنها هتكون ناقصة من غير طفل“.