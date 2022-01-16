المنتج الكويتي عبدالأمير يكشف سبب انسحاب فنانين من "أمينة حاف 2"

نفى الفنان والمنتج الكويتي باسم عبد الأمير، وجود أي خلافات بين فريق المسلسل الاجتماعي الكوميدي ”أمينة حاف 2“ الذي أعلن بعض الفنانين الذين شاركوا في الجزء الأول منه، انسحابهم من المشاركة في الجزء الثاني منه، الذي انطلقت عمليات تصويره في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال المنتج الكويتي عبدالأمير، إن سبب انسحاب بعض الفنانين الذين شاركوا في الجزء الأول من العمل الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، هو ظروفهم الخاصة والتزاماتهم الفنية وليس خلافات معهم كما تردد أخيرا.

وأوضح المنتج الكويتي في حديث له مع صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، أن ”شركة المجموعة الفنية للإنتاج الفني تواصلت مع نجوم الجزء الأول للعمل، لدعوتهم إلى المشاركة في الجزء الثاني لكن عددا من الفنانين اعتذروا، بسبب التزاماتهم الفنية“.

وأشار إلى أن هذه الاعتذارات ”نتج عنها العديد من التغييرات على مستوى النجوم المشاركين في الجزء الجديد من العمل“، الذي شارك فيه عدد من نجوم الجزء الأول وابتعد آخرون كان لهم حضور مميز، أبرزهم ليالي دهراب وعبدالله الطليحي“.

وكشف عبدالأمير عن بعض الأسماء الجديدة التي تم اعتمادها في الجزء الثاني ومنهم النجمة المصرية ”بدرية طلبة والفنانة غدير السبتي ورونق وجود عزيز وناصر عباس وآخرون“.

وأكد أن ”شركة المجموعة الفنية كانت ولا تزال تحتفظ بعلاقاتها المميزة مع الفنانين المشاركين في أعمالها الفنية لكونهم شركاء أساسيين في نجاح الشركة“.

وكانت الفنانة الشابة ليالي الدهراب التي جسدت دور ”منيرة“ في الجزء الأول من المسلسل قد أعلنت قبل قرابة شهر انسحابها من الجزء الثاني، مبررة قرارها بظروف شخصية، لم تكشف عن تفاصيلها.

وقالت الدهراب في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: ”ما تحطوا ببالكم شي، بس أنا مارة بظروف تعبانة فيها، فانسحبت من العمل، عسى الله يوفق الجميع“.

وتزامن إعلان الفنانة الدهراب مع نشر الفنانة إلهام الفضالة منشورا عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ تكشف فيه عن بدء تصوير الجزء الثاني من ”أمينة حاف“.

وسبق انسحاب الدهراب، انسحاب زميلها الفنان عبدالله الطليحي من الجزء الثاني من العمل، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022.

وحقق مسلسل ”أمينة حاف“ نجاحا كبيرا خلال عرضه في موسم رمضان 2021، وهو يدور ضمن قالب اجتماعي كوميدي، كتب قصته علي الدوحان وأخرجه سائد الهواري، وشارك فيه نخبة من الفنانين منهم إلهام الفضالة وشهاب جوهر والفنانة طيف وشوق الهادي وآخرون.