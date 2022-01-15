خبر وفاة الإعلامية الكويتية أمينة الشراح غير صحيح

كشفت مصادر إعلامية في الكويت، اليوم السبت، حقيقة خبر وفاة الإعلامية أمينة الشراح، الذي راج خلال الساعات الماضية.

وأوضحت تلك المصادر أن خبر وفاة أمينة الشراح مجرد شائعة، وهو غير صحيح.

وقالت الإعلامية الكويتية ”فجر السعيد“ في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: “ أطال الله عمر نجمة الشاشة في كل العقود الغالية، أمينة الشراح، وأدام عليها الصحة والعافية“.

الله يطول بعمر نجمة الشاشه في كل العصور الغاليه #أمينه_الشراح ويديم عليها الصحه والعافيه 🙌🏻❤️ — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 15, 2022

كما وجهت فجر السعيد في تغريدة أخرى رسالة لوسائل الإعلام التي نشرت خبر الوفاة، قائلة: ”بسكم شائعات.. ترى أعرف ألف شائعة.. مو صج، مو صج، مو صج، ولكن ما تملون، ترى أعرف ألف شائعة، وممكن تدور عليكم السالفة، ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها.. مرة ثانية، شائعات“.

وكانت وسائل إعلام كويتية قد نشرت، اليوم السبت، خبر وفاة الإعلامية الشهيرة أمينة الشراح، ونشرت العديد من القنوات نعيًا للإعلامية الراحلة، لتعود بعدها وتحذف الأخبار التي نشرتها، مقدمة اعتذارًا للشراح.

تشابه أسماء

واتضح أن سبب شائعة وفاة الإعلامية الكويتية هو وفاة مواطنة كويتية تدعى أمينة عبد الرحمن الشراح، مما جعل الجميع يظن أن الراحلة هي الإعلامية الشهيرة.

ونشرت صحيفة ”الراي“ الكويتية خبرًا كشفت خلالة الحقيقة، وذكرت فيه أن ”الفقيدة التي توفيت، اليوم، ليست المذيعة المعروفة أمينة عبدالرحمن الشراح، لذا اقتضى التنويه، حيث وقع الوسط الإعلامي في التباس بسبب تشابه الاسمين“.

وتقدمت صحيفة ”الراي“ بالتعازي لذوي الفقيدة، وتمنت العمر المديد، والصحة، للإعلامية أمينة الشراح.

وأمينة الشراح إعلامية كويتية حققت شهرة واسعة من خلال تلفزيون الكويت، وكانت واحدة من أشهر مذيعات السبعينيات خلال القرن العشرين، وتوقفت عن العمل الإعلامي أواخر الثمانينيات.