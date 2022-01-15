النائب العام المصري يأمر بالتحقيق بوفاة وائل الإبراشي

أصدر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت، أمرًا بالتحقيق بوفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي، الذي فارق الحياة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا قبل أيام.

وقال بيان للنيابة إن زوجة المتوفى شكت في عريضة مقدمة للنيابة العامة طبيبًا بالتسبب بوفاته، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها بعلاج فيروس كوفيد-19، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي“.

وأوضح أن ”الشاكية أضافت أنه بالرغم مما أسفرت عنه نتائج فحوصات المتوفى من وجود التهاب وتليف بالرئتين، إلا أن الطبيب المشكو بحقه أصر على استمرار علاجه بذات الأقراص المشار إليها – التي ادّعى اختراعها- حتى تواصل المتوفى مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى تُوفي المذكور من مضاعفاتها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة“.

وكانت زوجة الإعلامي المصري وائل الإبراشي، قد صرحت بأن السبب الرئيس لوفاة زوجها يرجع إلى ”خطأ طبي“، وليس بسبب فيروس كورونا، مبينة أن ”الخطأ الطبي سبب مشاكل كبيرة في الرئة جعلها تفقد أكثر من 60% من كفاءتها“.

وأكدت في تصريحات صحفية، أنه ”تم اكتشاف هذا الخطأ منذ وقوعه، وأكد الأطباء حينها أنه تعرض لخطأ طبي كبير في بداية فترة علاجه“، منوهة إلى أن ”هناك تفاصيل صادمة وكارثية عن آخر أيام زوجها في المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا“.

ومضت الزوجة قائلة: ”وائل لم يمت بكورونا، السبب الرئيس كان إصابته بتليف في الرئة بسبب مضاعفات الفيروس، وكان في نيته مقاضاة كل الأطباء الذين أهملوا فيه، بعد أن يتعافى“.

وكان وائل الإبراشي قد أصيب بفيروس كورونا، نهاية شهر كانون الثاني/ديسمبر من العام 2020، وخضع للعزل المنزلي على الفور، مع اتباع بروتوكول العلاج.

لكن حالة الراحل الصحية تدهورت خلال أيام قليلة، حتى قرر التوجه إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإنقاذ الموقف، لا سيما أن الرئة لديه شهدت تدهورًا كبيرًا.