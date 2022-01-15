مجهز بـ"الشاور" والمكيفات.. الكويتي يعقوب بوشهري يبني منزلا مرفها لكلابه

كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري عن بنائه منزلا كاملا للكلاب داخل منزله على ما يبدو.

ووثق بوشهري المنزل المعني عبر حسابه في موقع التواصل ”سناب شات“، والذي بدا أشبه بـ“موتيل“، مخصص للترفيه.

وعلق المشهور الكويتي على الخطوات التي تم الانتهاء منها في بناء المنزل، لافتا إلى انتهاء عملية بناء السقف وهو كهربائي، يمكن فتحه وغلقه، إضافة إلى أربعة بيوت للكلاب مزودة بمكيفات وشفاطات.

وقال إن المنزل يتمتع كذلك بوجود مكان مخصص لـ“الشاور“، مع ساحة رملية يمكنها اللعب فيها.

وأضاف في معرض حديثه أنه بنى جدارا زجاجيا بين منزل الكلاب والمسبح الخاص به، بما يمكنه من مراقبة كلابه دون عناء.

وكانت النيابة العامة في الكويت قد أصدرت، قبل نحو أسبوع، قرارات بحفظ البلاغات التي أقيمت ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي واتُهموا بغسيل أموال في قضية عُرفت إعلامياً بقضية ”غسيل أموال المشاهير“.

وإثر ذلك، احتفل يعقوب بوشهري، أحد الأسماء التي تم اتهامها في القضية، بقرار النيابة على طريقته الخاصة، حيث قام بذبح خروف، تعبيرا عن سعادته.

ونشر فيديو عبر حسابه ”سناب شات“ أثناء ذبحه خروفا، وعلق عليه: ”اللهم هذه عني وعن أهل بيتي، نذر نذرته إذا الله نصرني، ولله الحمد والشكر والمنة“.

كما نشر فيديو آخر تحدث عن تبرئته من القضية، قائلا: ”طبعا هذا نذر نذرته لوجه الله، إذا الله أنصفني وافتكيت من هذه المصيبة التي لا أمت لها من قريب أو بعيد بأي صلة، ولكن لله الحمد واللي صار صار، وشكرا لجميع الناس اللي وقفوا معاي، وكل ربعي وأهلي واخواني، وشكرا لكم أنتم“.

ووجه بوشهري الشكر لنيابة الأموال في الكويت قائلا: ”شكرا حق نيابة الأموال وعلى رأسها مدير النيابة محمود الشامي، وشكرا لوكيل النيابة فهد عوض الله يعطيك ألف عافية، شكرا لشركة التدقيق عند أخوي فهد المطوع، شكرا للمحامين الأستاذ فايز الدوسري والأستاذ الحسين عبد الله، شكرا وايد“.

واختتم المشهور الكويتي بالقول: عموما هذا اللحم راح يتم توزيعه بعد شوي، بعد ساعة إن شاء الله بمسجد عبد الله مبارك، هذا لحم عربي، لو عندكم حد محتاج لحم بالعافية عليه، ولا تنسوني بالدعاء“.